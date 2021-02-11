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    Єрмак відреагував на загострення на Донбасі: переговори далі вести неможливо

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    Андрій Єрмак відзначив важливість сигналу від послів Франції та Німеччини &ndash; країн, які беруть участь у Нормандському форматі - Єрмак відреагував на загострення на Донбасі: переговори далі вести неможливо
    Андрій Єрмак відзначив важливість сигналу від послів Франції та Німеччини – країн, які беруть участь у Нормандському форматі

    Єрмак підкреслив, що в той час, коли вбивають українських захисників, переговори вести неможливо

    Глава Офісу президента Андрій Єрмак відреагував загострення ситуації на Донбасі. За його словами, різке зростання кількості обстрілів є організованою провокацією.

    Про це йдеться в повідомленні на сайті Офісу президента.

    Він підкреслив, що в той час, коли вбивають українських захисників, переговори вести неможливо.

    «Збереження режиму припинення вогню є найбільш принциповим. Будь-які перемовини далі неможливо вести, коли вбивають наших людей. Важливо, що вбивають спеціальні групи снайперів, які не є у постійній дислокації. Тобто це провокація, дуже гарно організована. Це професійні вбивці, які саме для цього сюди приїжджають», – наголосив керівник Офісу президента.

    Андрій Єрмак відзначив важливість сигналу від послів Франції та Німеччини – країн, які беруть участь у Нормандському форматі, а також від послів Канади, Сполучених Штатів, Великої Британії, Швеції, що Україна дотримується встановленого режиму припинення вогню.

    Сьогодні, 11 лютого від кулі снайпера на Донбасі загинув боєць 59-ї окремої мотопіхотної бригади, 36-річний Олександр Глушко.

    А прифронтове село на Луганщині Червоний Деркул Станично-Луганського району 11 лютого попрощалося із бійцем 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу Олексієм Подвезенним, який загинув 6 лютого на Донеччині внаслідок підриву.

    Теги: бойовики на Донбасі Донбас Україна Андрій Єрмак
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