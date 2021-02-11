Верховний суд прийняв позов щодо санкцій проти каналів Медведчука

Розгляд справи розпочнеться 15 березня в 12:00

Верховний суд України прийняв до розгляду позов щодо указу президента Володимира Зеленського про введення санкцій проти телеканалів Zik, «112 Україна» та NewsOne, які належать нардепу Тарасу Козаку. Перші два були відхилені судом.

Про це повідомляє пресслужба Верховного суду.

Судове провадження буде відкрито за позовом № 9901/26/21. У ньому громадянин України оскаржує указ президента про санкції проти нардепа Тараса Козака і трьох його телеканалів (Zik, «112 Україна» та NewsOne), стверджуючи про порушення його права на отримання інформації з інформаційних програм, які транслювалися на цих телеканалах.

Позивач вважає, що це є порушенням прав людини відповідно до статей 8 і 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Розгляд справи розпочнеться 15 березня в 12:00.

Нагадаємо, колишній голова Київської незалежної медіа-профспілки Андрій Яніцький розповів, що санкції на канали NewsOne, ZIK і «112 Україна» наклали через фінансування тероризму. Ці ЗМІ становили небезпеку для громадського миру в країні.

Рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти «112 Україна», NewsOne і Zik та їхнього власника Тараса Козака ґрунтується на доказах їхнього фінансування державою-агресором.