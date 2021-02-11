Верховний суд прийняв позов щодо санкцій проти каналів Медведчука
Розгляд справи розпочнеться 15 березня в 12:00
Про це повідомляє пресслужба Верховного суду.
Судове провадження буде відкрито за позовом № 9901/26/21. У ньому громадянин України оскаржує указ президента про санкції проти нардепа Тараса Козака і трьох його телеканалів (Zik, «112 Україна» та NewsOne), стверджуючи про порушення його права на отримання інформації з інформаційних програм, які транслювалися на цих телеканалах.
Позивач вважає, що це є порушенням прав людини відповідно до статей 8 і 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
Розгляд справи розпочнеться 15 березня в 12:00.
Нагадаємо, колишній голова Київської незалежної медіа-профспілки Андрій Яніцький розповів, що санкції на канали NewsOne, ZIK і «112 Україна» наклали через фінансування тероризму. Ці ЗМІ становили небезпеку для громадського миру в країні.
Рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти «112 Україна», NewsOne і Zik та їхнього власника Тараса Козака ґрунтується на доказах їхнього фінансування державою-агресором.