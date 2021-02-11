На Луганщині попрощалися з 28-річним бійцем Олексієм Підвезенним

Юнак підрвався на міні 6 лютого

Прифронтове село на Луганщині Червоний Деркул Станично-Луганського району 11 лютого попрощалося із бійцем 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу Олексієм Подвезенним, який загинув 6 лютого на Донеччині внаслідок підриву.

Про це в четвер, 11 лютого, інформує «5 канал».

Провести в останню путь українського воїна зібралася громада села, рідні, близькі та побратими.

Товариш Олексія Подвезенного Олексій Стєхін розповів, що юнак невдовзі мав стати свідком на його весіллі, проте доля вирішила інакше.

«Відчував відповідальність і за себе, і за інших. Дзвонив. Говорив, що повинен приїхати у квітні. Але не приїхав», – сказав Стєхін.

Олексій служив лише рік, проте побратими стверджують – він швидко опанував військову справу. Свідомо обрав бойову бригаду, бо жив на кордоні з Російською Федерацією.

Часто згадував, як у 2014-му на власні очі бачив, що саме з сусідньої країни з реактивних систем залпового вогню окупанти гатили по Станично-Луганському району.

«Олексій вибрав спеціальність піхотинця. Піхота, як завжди на самому передку. У нього була одна з найскладніших спеціальностей – навідник-оператор. Опанував цю спеціальність досконало. І скажу, що був прикладом для інших», – розповів військовослужбовець Олександр.

Життя Олексія обірвалося 6 лютого біля села Новомихайлівка на Донеччині. Екіпаж БМП повертався на позиції звичним шляхом. Але цього разу він був замінований. Олексій Подвезенний та Назарій Поліщук загинули на місці. Ще один боєць у тяжкому стані зараз перебуває в лікарні.

Побратими загиблого кажуть, що тією дорогою ходили постійно, вона була позначена, але того разу її можливо замаскував сніг, або ворог замінував шлях з беспілотника.

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