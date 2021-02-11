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    Події в Україні

    Стало відоме ім'я бійця, який загинув від кулі снайпера під Горлівкою

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    Важко поранений армієць помер дорогою в госпіталь - Стало відоме ім'я бійця, який загинув від кулі снайпера під Горлівкою
    Важко поранений армієць помер дорогою в госпіталь
    Фото з відкритих джерел

    Боєць служив в інженерно-саперному взводі. У нього лишилася матір, сестра, дружина та двоє дітей

    Сьогодні близько 9:30 у районі Горлівки на Донеччині російський снайпер важко поранив військового Збройних сил України.

    Військовослужбовець був у важкому стані, медики боролись за його життя. Під час евакуації в госпіталь боєць помер. Це полтавець Олександр Глушко.

    Про страшну втрату повідомили в Полтавському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

    36-річний Олександр Глушко родом з Рунівщини, Полтавського району. Боєць служив в інженерно-саперному взводі. У нього лишилася матір, сестра, дружина та двоє дітей.

    Відомо, що загиблий служив в інженерно-саперному взводі однієї з бригад, яка належить до Десантно-штурмових військ ЗСУ. Українська сторона Спільного центру контролю та координації вогню скерувала відповідну ноту до ОБСЄ.

    Тіло загиблого завтра, 12 лютого, зустрінуть на кордоні Полтавської та Харківської областей. Попрощаються із захисником в суботу, 13 лютого, у Свято-Успенському соборі.

    А прифронтове село на Луганщині Червоний Деркул Станично-Луганського району 11 лютого попрощалося із бійцем 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу Олексієм Подвезенним, який загинув 6 лютого на Донеччині внаслідок підриву.

    Теги: Полтава ОБСЄ бойовики на Донбасі ЗСУ війна снайпер госпіталь солдат
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