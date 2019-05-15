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    Суспільство

    Україні варто готуватися до потужних кібератак на ЦВК з боку РФ під час парламентських виборів - Гербст

    • Розсилка
    Україні варто готуватися до потужних кібератак на ЦВК з боку РФ під час парламентських виборів - Гербст

    Кремлівське втручання в президентські вибори були, але вони не були дуже потужними, - дипломат

    Колишній посол США в Україні і нинішній директор Євразійського центру імені Діну Патрічіу «Атлантичної ради» Джон Гербст вважає, що Україні не варто розслаблятися, а треба готуватися до потужних хакерських атак з боку РФ під час парламентських виборів. Про це Гербст сказав сьогодні на конференції «Моніторинг зовнішнього втручання в українські президентські вибори 2019 року», повідомляє «Укрінформ».

    «Кремлівське втручання в президентські вибори були, але вони не були дуже потужними. Кремлівські намагання здійснити хакерські атаки на ЦВК не вдалися»,- сказав Гербст.

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    У свою чергу, керівник робочої групи з моніторингу зовнішнього втручання в українські вибори Девід Крамер зауважив, що Росії не вдалося хакерськими методами вплинути на президентські вибори завдяки командній роботі і це свідчить про те, що Україна вже стала компетентною порівняно з 2014 роком і знає, як правильно проводити вільні вибори.

    Він зауважив, що після того, як у 2014 році на ЦВК була велика атака, міжнародні партнери усвідомили необхідність допомагати Україні.

    Крамер зауважив, що міжнародні партнери допомагають і надалі допомагатимуть Україні, оскільки Україна є європейською країною і «ми маємо зробити все, щоб Україна і на парламентських виборах обрала своїх лідерів без зовнішнього втручання».

    Голова Центральної виборчої комісії України Тетяна Сліпачук зазначила, що серйозних втручань в роботу ЦВК не було.

    На її думку, це сталося завдяки іноземним партнерам, які змогли змінити старе обладнання на сучасне програмне забезпечення. «На президентських виборах не було серйозних атак, були лише невеликі»,- сказала вона.

    За словами Сліпачук, багато дезінформації щодо роботи ЦВК виходило завдяки українським політикам. Вона висловила надію, що під час парламентських виборів цієї дезінформації буде набагато менше.

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