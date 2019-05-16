«Ізраїль небезпечний»: хакери зламали трансляцію Євробачення



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Глядачі кілька хвилин бачили повідомлення нібито від Армії оборони Ізраїлю, що закликає сховатися в притулок

Хакери зламали ізраїльську веб-трансляцію першого півфіналу Євробачення, щоб показати фальшиві вибухи в Тель-Авіві.

Про це повідомляє BBC.

«Глядачі побачили попередження про фейкову атаку на місто в супроводі анімаційного відео і звуку повітряних ударів. Були продемонстровані знімки вибухів на ділянках поруч з місцем проведення Євробачення і напис: «В Ізраїлі небезпечно, ви все побачите», - йдеться в повідомленні.

Хакерська атака була усунута за 10 хвилин.

Поки що не вдалося визначити, хто провів атаку, але Ізраїльська національна телекомпанія звинуватила терористів ХАМАС.

Нагадаємо, 12 травня в Ізраїлі стартував міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2019. Україна цього року не братиме участі в конкурсі.

Ввечері 14 травня у Тель-Авіві визначилися перші фіналісти «Євробачення-2019».

Також повідомлялося, що співачка Мадонна збирається виступити на Євробаченні, де презентує свою нову пісню.

Проте виступ Мадонни на конкурсі «Євробачення» досі знаходиться під питанням: організатори кажуть, що контракт з поп-дівою досі не підписаний