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    ЄС надав Україні €12 млн на реформу держуправління

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    ЄС надав Україні €12 млн на реформу держуправління

    Посол ЄС в Україні Матті Маасікас зазначив, що реформа держуправління є ключовою

    Євросоюз сьогодні, 4 жовтня, здійснив переказ понад 12 млн євро до бюджету України. Про це повідомили у пресслужбі Представництва ЄС в Україні.

    «ЄС продовжує надавати підтримку реформі державного управління в Україні шляхом поширення знань, найкращих практик та виділення суттєвої фінансової підтримки», - зазначив голова Представництва Європейського Союзу в Україні посол Матті Маасікас.

    Також він додав: «Реформа державного управління – одна з ключових реформ, яку проводить Україна. Вдосконалення урядових процедур та стратегічне планування є необхідними кроками для модернізації державної служби, підвищення ефективності та прозорості урядових послуг, а також їхньої здатності реагувати на вимоги громадян».

    Розрахована на 5 років програма бюджетної підтримки із загальним бюджетом у 90 млн євро є частиною комплексної допомоги, яку ЄС надає реформі державного управління і яка також включає технічну допомогу урядовим установам (загалом 14 млн євро), і спільну із Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) підтримку Української архітектури реформ (загалом 27 млн євро).

    Бюджетна підтримка ЄС зумовлена прогресом, якого досяг уряд України, кажуть у ЄС.

    «Поточний переказ є наступним після двох здійснених раніше на загальну суму 25 млн євро. Решта два запланованих транші в розмірі 20 млн євро (на 2020 і 2021 роки відповідно) будуть здійснені у разі, якщо уряд і надалі демонструватиме серйозну налаштованість на реалізацію Стратегії реформування державної служби на засадах ефективного Закону про державну службу і виконання низки особливих умов, серед яких – прийняття Закону про загальну адміністративну процедуру, який є основним законодавчим актом для створення прозорої та підзвітної системи управління», - йдеться в заяві.

    Нагадаємо, з 2016 року Україна взяла на себе зобов'язання щодо всебічного реформування державної служби із набуттям чинності нового Закону про державну службу та Стратегії реформування державної служби на 2016-2021 роки. Ці два кроки заклали засади для проведення сталої реформи, спрямованої на підвищення рівня ефективності, дієвості та підзвітності державного управління України.

    Джерело: Європейська правда

    ЄС державна служба реформа держава Україна фінанси
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