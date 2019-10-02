ЄС вводить стандарти утримання курей для імпорту яєць



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За даними Європейської асоціації переробників яєць, дотримання законодавства ЄС додає 16% до собівартості яйця

Торгова угода на імпорт продукції в Європейський Союз вперше визначатиме умови утримання тварин.

Яйця, імпортовані до країн-членів ЄС з Бразилії, Аргентини, Парагваю та Уругваю, будуть безмитними лише у випадку, якщо кури будуть відповідати стандартам ЄС згідно з тимчасовими умовами нової торговельної угоди між ЄС та торговим блоком Південної Америки «Меркосур», повідомляє The Guardian.

Попередні угоди про вільну торгівлю ЄС містили амбіційні положення щодо добробуту тварин, наприклад, Угода про асоціацію між ЄС та Україною, але тепер вперше скасування тарифів обумовили дотриманням певних стандартів.

Ця умова покликана допомогти зробити яйця від виробників ЄС більш конкурентоспроможними щодо іноземного імпорту.

За даними Європейської асоціації переробників яєць, дотримання законодавства ЄС додає 16% до собівартості яйця.

Водночас наявна відсутність аналогічної передумови для імпорту м'яса та яєчних продуктів.

Нагадаємо, Україна протягом сезону 2018/19 років істотно перевищила рекорд імпорту овочів, що тримався дев'ять років поспіль, ще з сезону 2009/10 років. Тоді імпорт овочів в країну за сезон вперше перевищив 200 тис. тонн і склав 208,5 тис. тонн.

З того часу обсяг імпорту овочів навіть не наближався до позначки 200 тис. тонн, але минулого сезону він перевищив попередній показник відразу на 27% і досяг 264,1 тис. тонн.

Джерело: Європейська правда