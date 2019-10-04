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    Україна разом з ЄС закликали Росію повернути захоплені кораблі

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    Кораблі &laquo;Нікополь&raquo;, &laquo;Бердянськ&raquo; та &laquo;Яни Капу&raquo; російська сторона досі не повернула Україні&nbsp; - Україна разом з ЄС закликали Росію повернути захоплені кораблі
    Кораблі «Нікополь», «Бердянськ» та «Яни Капу» російська сторона досі не повернула Україні 

    Дипломати закликали РФ виконати наказ Міжнародного трибуналу з морського права

    Делегації України та Євросоюзу в ОБСЄ закликали Росію повернути захоплені біля Керченської протоки українські кораблі «Нікополь», «Бердянськ» та «Яни Капу». Про це повідомляє Укрінформ.

    Дипломати закликали виконати наказ Міжнародного трибуналу з морського права.

    «Ми закликаємо Російську Федерацію виконати наказ Міжнародного трибуналу з морського права від 25 травня 2019 року та негайно звільнити українські військові кораблі «Бердянськ», «Нікополь» та «Яни Капу», повернувши їх у розпорядження України. Повага до міжнародного права та принципів ОБСЄ залишається основою для врегулювання конфлікту, ініційованого та підтримуваного Росією», - заявив під час засідання Постійної ради ОБСЄ заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський.

    Повідомляється, що Україна також закликає російську сторону прискорити переговори в рамках Тристоронньої контактної групи щодо звільнення усіх українців, які незаконно утримуються Росією, в тому числі на окупованих територіях Криму та Донбасу.

    Із закликом до звільнення захоплених Росією кораблів виступила і делегація Європейського союзу.

    «Ми закликаємо Росію повернути в розпорядження України три кораблі, захоплені в Чорному морі 25 листопада минулого року, у відповідності до обов’язкового наказу Міжнародного трибуналу з морського права. Ми також закликаємо Росію забезпечити безперешкодний і вільний прохід до Азовського моря відповідно до міжнародного права. Повага до міжнародних судових рішень є основоположним для основаного на правилах міжнародного порядку», - йдеться у заяві Європейського союзу, схваленій усіма країнами-членами.

    В ЄС також вчергове закликали Росію звільнити понад 70 українських політичних в’язнів, незаконно утримуваних в Росії та на Кримському півострові.

    25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катера «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», які прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них дістали поранення.

    Міжнародний трибунал з морського права 25 травня зобов'язав Росію негайно звільнити і дати можливість повернутися в Україну 24 захоплених моряків і 3 кораблям.

    7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, в рамках якого, зокрема, було звільнено 24 військовополонених моряків.

    Водночас захоплені судна Росія так і не повернула Україні.

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