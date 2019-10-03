ЄС офіційно відмовився визнавати російські паспорти жителів окупованого Донбасу



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Інструкції були розіслані цього тижня Єврокомісією та Європейською службою зовнішніх дій у всі країни-члени ЄС, а також у ті країни, які не входять до Шенгенської зони

Мешканці так званих «Донецької» і «Луганської народних республік» можуть звертатися за візами для поїздок у країни-члени Євросоюзу лише в консульства на території України. Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Повідомляється, що Єврокомісія направила країнам ЄС правила із обробки візових заяв від мешканців «ДНР» і «ЛНР».

«Єврокомісія і зовнішньополітична служба ЄС цього тижня направили державам-членам ЄС та країнам, що не входять до Шенгенської зони ЄС, правила щодо того, як обробляти візові заяви, подані жителями непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей України», - йдеться в заяві ЄК.

Уточнюється, що правила були підготовлені у зв'язку з проханням країн ЄС дати рекомендації з ідентифікації і невизнання паспортів жителів «Л/ДНР», виданих у відповідності з указом президента Росії Володимира Путіна.

«Згідно з візовим кодексом ЄС, заявники на отримання шенгенської візи, які на законних підставах проживають у непідконтрольних Україні районах Донецької і Луганської областей, повинні подати заяву на отримання візи до консульств держав - членів ЄС в Україні, незалежно від проїзного документа, який у них є», - говориться в заяві ЄК.

До слова, у МЗС Німеччини заперечили видачу віз мешканцям Донбасу з російськими паспортами.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія спільно з Європейською службою закордонних справ та у координації з делегаціями ЄС в Києві та Москві почали працювати над правилами, згідно з якими буде здійснюватися ідентифікація паспортів РФ, виданих мешканцям ОРДЛО.

Нагадаємо, міністерство закордонних справ Естонії прийняло рішення не визнавати видані після 24 квітня жителям Донецька й Луганська паспорти РФ.

Також Литва вимагає в ЄС не визнавати російських паспортів у жителів Донбасу.