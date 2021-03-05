ЄС оприлюднив рішення про санкції проти Януковича та його оточення

Санкції діятимуть ще пів року

Європейський союз оприлюднив рішення Ради ЄС про продовження заморожування активів експрезидента України Віктора Януковича та семи інших осіб з його найближчого оточення, накладених за розкрадання українських державних коштів.

Санкції продовжені на пів року.

Із санкційного списку виключені колишній прем’єр-міністр Сергій Арбузов та ексміністр освіти Дмитро Табачник,

Документ оприлюднений у п’ятницю в Офіційному журналі ЄС.

Санкції, які стосуються територіальної цілісності, складаються із заборони на отримання віз та заморожування активів. Вони були вперше запроваджені після того, як Росія в березні 2014 року окупувала український Крим, і посилені впродовж наступних років, упродовж яких Москва продовжувала підтримувати бойовиків на сході України.

У списку, який упродовж останніх семи років продовжує поширюватися кожні шість місяців, є такі люди, як колишній віцепрем’єр-міністр Росії Дмитро Рогозін, керівник генерального штабу збройних сил РФ Валерій Герасимов та пропагандист Дмитро Кисельов.

Санкції щодо оточення Януковича впродовж останніх років повільно скорочувалися. Брюссель запровадив заходи проти Віктора Януковича, частини його родини та його близьких політичних союзників невдовзі після краху його влади наприкінці лютого 2014 року.

Частина із включених до списку осіб оскаржували, а іноді й вигравали судові справи щодо санкцій ЄС. Ці рішення спричинили посилення вимог щодо скорочення чи навіть скасування цього санкційного списку.

Кілька дипломатів ЄС, які поінформовані про переговори з цього приводу, але не уповноважені публічно говорити про це, розповіли Радіо Свобода, що в списку є кілька «слабких справ». Крім Арбузова й Табачника, дипломати обговорювали зняття санкцій із ексміністра з питань доходів і зборів Олександра Клименка та сина експрезидента Олександра Януковича, але цього разу вони ще залишатимуться.

Раніше в ЄС ухвалили кілька аналогічних рішень. У 2020 році зі списку вилучили колишнього прем’єр-міністра Миколу Азарова та ексміністра енергетики Едуарда Ставицького, а ще на рік раніше таке ж рішення Євросоюз ухвалив щодо Андрія Клюєва, колишнього голови адміністрації президента Януковича.

Як повідомлялося, у посольстві Швейцарії заявили, що активи експрезидента України Віктора Януковича та його оточення можуть бути заморожені протягом 10 років.

На днях ЗМІ також повідомляли, що ЄС скасує санкції проти Арбузова і Табачника.