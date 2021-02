ЄС скасує санкції проти Арбузова і Табачника – ЗМІ

Посли країн Європейського союзу наступного тижня скасують санкції проти колишнього в. о. прем'єр-міністра України Сергія Арбузова і екс-міністра освіти Дмитра Табачника. Таким чином, санкційний список скоротиться до восьми осіб.

Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

«Посли ЄС наступного тижня знімуть санкції з колишнього прем'єр-міністра України Арбузова і екс-міністра освіти Табачника. У списку залишилося тільки 8 осіб, включаючи Януковича та його сина», - зазначив журналіст.

EU ambassadors will next week remove former PM of #Ukraine Arbuzov & the ex education minister Tabachnyk. only 8 people remain on the list now, incl #Yanukovych & his son. if you wonder why EU doesn't go after oligarchs in #Russia due to #Navalny, just look at this dwindling list