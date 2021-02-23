ЄС скасує санкції проти Арбузова і Табачника – ЗМІ

Євросоюз планує скасувати санкції наступного тижня

Посли країн Європейського союзу наступного тижня скасують санкції проти колишнього в. о. прем'єр-міністра України Сергія Арбузова і екс-міністра освіти Дмитра Табачника. Таким чином, санкційний список скоротиться до восьми осіб.

Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

«Посли ЄС наступного тижня знімуть санкції з колишнього прем'єр-міністра України Арбузова і екс-міністра освіти Табачника. У списку залишилося тільки 8 осіб, включаючи Януковича та його сина», - зазначив журналіст.

EU ambassadors will next week remove former PM of #Ukraine Arbuzov & the ex education minister Tabachnyk. only 8 people remain on the list now, incl #Yanukovych & his son. if you wonder why EU doesn't go after oligarchs in #Russia due to #Navalny, just look at this dwindling list — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 23, 2021

Зазначимо, Арбузов був в. о. голови уряду з 28 січня по 27 лютого 2014 року. Табачник займав пост міністра освіти і науки з 28 лютого 2013 року по 23 лютого 2014 року.

Раніше повідомлялося, що крім Арбузова та Табачника, зі списку санкцій можуть виключити Олександра Януковича - сина колишнього президента. Санкції скасовують, оскільки Україна не може надати переконливі докази доцільності їх збереження.

Минулого року Європейський союз офіційно зняв санкції проти колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова і екс-міністра енергетики Едуарда Ставицького.

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