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    ЄС скасує санкції проти Арбузова і Табачника – ЗМІ

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    <span>Сергій Арбузов і Дмитро Табачник</span> - ЄС скасує санкції проти Арбузова і Табачника – ЗМІ
    Сергій Арбузов і Дмитро Табачник
    Фото: Уніан

    Євросоюз планує скасувати санкції наступного тижня

    Посли країн Європейського союзу наступного тижня скасують санкції проти колишнього в. о. прем'єр-міністра України Сергія Арбузова і екс-міністра освіти Дмитра Табачника. Таким чином, санкційний список скоротиться до восьми осіб.

    Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

    «Посли ЄС наступного тижня знімуть санкції з колишнього прем'єр-міністра України Арбузова і екс-міністра освіти Табачника. У списку залишилося тільки 8 осіб, включаючи Януковича та його сина», - зазначив журналіст.

    Зазначимо, Арбузов був в. о. голови уряду з 28 січня по 27 лютого 2014 року. Табачник займав пост міністра освіти і науки з 28 лютого 2013 року по 23 лютого 2014 року.

    Раніше повідомлялося, що крім Арбузова та Табачника, зі списку санкцій можуть виключити Олександра Януковича - сина колишнього президента. Санкції скасовують, оскільки Україна не може надати переконливі докази доцільності їх збереження.

    Минулого року Європейський союз офіційно зняв санкції проти колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова і екс-міністра енергетики Едуарда Ставицького.

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    Теги: ЄС Віктор Янукович санкції Революція Гідності корупція в Україні Дмитро Табачник Україна Сергій Арбузов
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