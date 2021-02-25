Суд заарештував будинки й землю ексголови МВС Захарченка

За даними слідства, Захарченко купував нерухість за отримані злочинним шляхом гроші

Печерський районний суд Києва заарештував майно іноземних компаній, пов’язаних із колишнім міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком. Майно передали Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА). Про це йдеться в пресслужбі Офісу генпрокурора.

Зокрема, арештовані три квартири й шість гаражів у центральній частині Києва, чотири житлових будинки, а також 24 земельних ділянки.

Арешт накладено в кримінальній справі про фінансування ексміністром МВС злочинної організації експрезидента Віктора Януковича. За даними слідства, Захарченко приховував отримані злочинним шляхом гроші шляхом конвертації, купівлі нерухомості та виведення його за кордон на підконтрольні іноземні компанії.

Нагадаємо, суд у справах Майдану дозволив провести щодо Захарченка заочне розслідування. У 2019 році його заочно заарештували, після Майдану він переховується за кордоном. Захарченка також підозрюють у відмиванні 10 млрд грн через фіктивний банк.

У грудні минулого року Печерський районний суд Києва дав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо Захарченка в межах справи про перешкоджання проведення мітингів на Майдані Незалежності в Києві з 18 по 20 лютого 2014 року.

Нещодавно Віталій Захарченко заявив про намір очолити «ДНР» і «ЛНР» після їхнього «об’єднання». Про це Захарченко заявив в інтерв’ю російським пропагандистам.

Колишній президент Віктор Янукович, який втік до Росії, на роковини розстрілів на Майдані вкотре назвав події Революції Гідності «державним переворотом».