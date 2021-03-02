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    Швейцарія нагадала, що активи Януковича будуть заморожені ще максимум три роки

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    Швейцарія заморозила активи Віктора Януковича та його наближених у 2014 році - Швейцарія нагадала, що активи Януковича будуть заморожені ще максимум три роки

    Швейцарія заморозила активи Віктора Януковича та його наближених у 2014 році

    Швейцарські органи влади тісно співпрацюють з партнерами, щоб завершити процес повернення активів народу через рішення судів

    У посольстві Швейцарії заявили, що активи експрезидента України Віктора Януковича та його оточення можуть бути заморожені протягом 10 років.

    Про це повідомило пресслужба посольства у Швейцарії в Twitter.

    «Сім років тому Федеральна Рада Швейцарії ухвалила рішення про заморожування всіх активів Віктора Януковича та його оточення у Швейцарії. Реалізуючи цей захід, уряд Швейцарії прагнув уникнути ризику привласнення українських державних коштів», – йдеться у повідомленні.

    Там зазначили, що швейцарські органи влади тісно співпрацюють з партнерами, щоб завершити процес повернення цих активів народу через рішення судів про незаконне походження.

    «Згідно із законодавством, максимальна тривалість такого заморожування обмежена 10 роками», – йдеться у повідомленні.

    Швейцарія заморозила активи Януковича та його наближених у 2014 році. Тоді вартість майна досягала 193 млн доларів. У лютому 2014 влада опублікували список з 20 осіб, чиї кошти було заморожено в банках країни. Пізніше влада Швейцарії вирішила заморозити кошти на рахунках ще дев'яти колишніх українських чиновників та їхніх родичів.

    На днях ЗМІ також повідомляли, що ЄС скасує санкції проти Арбузова і Табачника.

    Теги: Віктор Янукович санкції Швейцарія політика Україна влада
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