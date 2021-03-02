Швейцарія нагадала, що активи Януковича будуть заморожені ще максимум три роки

Швейцарія заморозила активи Віктора Януковича та його наближених у 2014 році

Швейцарські органи влади тісно співпрацюють з партнерами, щоб завершити процес повернення активів народу через рішення судів

У посольстві Швейцарії заявили, що активи експрезидента України Віктора Януковича та його оточення можуть бути заморожені протягом 10 років.

Про це повідомило пресслужба посольства у Швейцарії в Twitter.

«Сім років тому Федеральна Рада Швейцарії ухвалила рішення про заморожування всіх активів Віктора Януковича та його оточення у Швейцарії. Реалізуючи цей захід, уряд Швейцарії прагнув уникнути ризику привласнення українських державних коштів», – йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що швейцарські органи влади тісно співпрацюють з партнерами, щоб завершити процес повернення цих активів народу через рішення судів про незаконне походження.

«Згідно із законодавством, максимальна тривалість такого заморожування обмежена 10 роками», – йдеться у повідомленні.

Швейцарія заморозила активи Януковича та його наближених у 2014 році. Тоді вартість майна досягала 193 млн доларів. У лютому 2014 влада опублікували список з 20 осіб, чиї кошти було заморожено в банках країни. Пізніше влада Швейцарії вирішила заморозити кошти на рахунках ще дев'яти колишніх українських чиновників та їхніх родичів.

На днях ЗМІ також повідомляли, що ЄС скасує санкції проти Арбузова і Табачника.