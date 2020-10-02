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    ЄС опублікував список білорусів, які потрапили під санкції

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    У список не потрапив Олександр Лукашенко. - ЄС опублікував список білорусів, які потрапили під санкції
    У список не потрапив Олександр Лукашенко.

    У санкційному списку ЄС 44 прізвища білоруських чиновників і офіційних осіб

    На сайті Євросоюзу в п'ятницю, 2 жовтня, опублікований санкційний список білоруських чиновників, які потрапили під обмежувальні заходи у зв'язку з порушенням прав людини і фальсифікаціями на президентських виборах в Білорусі. 

    У список потрапили 44 особи, серед них: 

    • міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв,
    • перший заступник міністра Геннадій Казакевич,
    • заступники міністра Олександр Барсуков, Сергій Хоменко, Юрій Назаренко (також командир Внутрішніх військ),
    • заступник командувача Внутрішніх військ Хазалбек Атабеков,
    • командир СОБРу Олександр Биков,
    • начальник Департаменту охорони Олександр Шепелєв,
    • командир мінського ОМОНу Дмитро Балаба, начальник ГУВС Мінміськвиконкому Іван Кубраков,
    • представники керівництва Московського РУВС столиці і УВС Гомельського облвиконкому,
    • начальник УВС Брестського облвиконкому,
    • командири ОМОНу Вітебська, Гомеля та Бреста,
    • начальник Департаменту виконання покарань МВС Білорусі та начальник ІТТ на Окрестина,
    • секретар Ради безпеки Білорусі і колишній голова КДБ Валерій Вакульчик,
    • всі чинні заступники голови КДБ,
    • колишній генеральний прокурор Олександр Конюк,
    • усі члени ЦВК на чолі з її головою Лідією Єрмошиною.

    Відзначимо, що Олександр Лукашенко в список не включений. Продовжують діяти і старі санкції стосовно чотирьох осіб: Віктора Шеймана, Юрія Сівакова, Володимира Наумова та Дмитра Павличенка.

    Між іншим, 2 жовтня Білорусь скасувала акредитацію усіх іноземних ЗМІ.

    Нагадаємо, Європейський союз погодив введення санкцій проти представників влади Білорусі, які почнуть діяти з наступного тижня. 

    Влада Білорусі підготувала у відповідь санкційний список проти Європейського союзу. 

    Білорусь ЄС санкції Олександр Лукашенко КДБ
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