ЄС опублікував список білорусів, які потрапили під санкції
У санкційному списку ЄС 44 прізвища білоруських чиновників і офіційних осіб
На сайті Євросоюзу в п'ятницю, 2 жовтня, опублікований санкційний список білоруських чиновників, які потрапили під обмежувальні заходи у зв'язку з порушенням прав людини і фальсифікаціями на президентських виборах в Білорусі.
У список потрапили 44 особи, серед них:
- міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв,
- перший заступник міністра Геннадій Казакевич,
- заступники міністра Олександр Барсуков, Сергій Хоменко, Юрій Назаренко (також командир Внутрішніх військ),
- заступник командувача Внутрішніх військ Хазалбек Атабеков,
- командир СОБРу Олександр Биков,
- начальник Департаменту охорони Олександр Шепелєв,
- командир мінського ОМОНу Дмитро Балаба, начальник ГУВС Мінміськвиконкому Іван Кубраков,
- представники керівництва Московського РУВС столиці і УВС Гомельського облвиконкому,
- начальник УВС Брестського облвиконкому,
- командири ОМОНу Вітебська, Гомеля та Бреста,
- начальник Департаменту виконання покарань МВС Білорусі та начальник ІТТ на Окрестина,
- секретар Ради безпеки Білорусі і колишній голова КДБ Валерій Вакульчик,
- всі чинні заступники голови КДБ,
- колишній генеральний прокурор Олександр Конюк,
- усі члени ЦВК на чолі з її головою Лідією Єрмошиною.
Відзначимо, що Олександр Лукашенко в список не включений. Продовжують діяти і старі санкції стосовно чотирьох осіб: Віктора Шеймана, Юрія Сівакова, Володимира Наумова та Дмитра Павличенка.
Між іншим, 2 жовтня Білорусь скасувала акредитацію усіх іноземних ЗМІ.
Нагадаємо, Європейський союз погодив введення санкцій проти представників влади Білорусі, які почнуть діяти з наступного тижня.
Влада Білорусі підготувала у відповідь санкційний список проти Європейського союзу.