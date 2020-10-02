ЄС опублікував список білорусів, які потрапили під санкції



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У список не потрапив Олександр Лукашенко.

У санкційному списку ЄС 44 прізвища білоруських чиновників і офіційних осіб

На сайті Євросоюзу в п'ятницю, 2 жовтня, опублікований санкційний список білоруських чиновників, які потрапили під обмежувальні заходи у зв'язку з порушенням прав людини і фальсифікаціями на президентських виборах в Білорусі.

У список потрапили 44 особи, серед них:

міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв,

перший заступник міністра Геннадій Казакевич,

заступники міністра Олександр Барсуков, Сергій Хоменко, Юрій Назаренко (також командир Внутрішніх військ),

заступник командувача Внутрішніх військ Хазалбек Атабеков,

командир СОБРу Олександр Биков,

начальник Департаменту охорони Олександр Шепелєв,

командир мінського ОМОНу Дмитро Балаба, начальник ГУВС Мінміськвиконкому Іван Кубраков,

представники керівництва Московського РУВС столиці і УВС Гомельського облвиконкому,

начальник УВС Брестського облвиконкому,

командири ОМОНу Вітебська, Гомеля та Бреста,

начальник Департаменту виконання покарань МВС Білорусі та начальник ІТТ на Окрестина,

секретар Ради безпеки Білорусі і колишній голова КДБ Валерій Вакульчик,

всі чинні заступники голови КДБ,

колишній генеральний прокурор Олександр Конюк,

усі члени ЦВК на чолі з її головою Лідією Єрмошиною.

Відзначимо, що Олександр Лукашенко в список не включений. Продовжують діяти і старі санкції стосовно чотирьох осіб: Віктора Шеймана, Юрія Сівакова, Володимира Наумова та Дмитра Павличенка.

Між іншим, 2 жовтня Білорусь скасувала акредитацію усіх іноземних ЗМІ.

Нагадаємо, Європейський союз погодив введення санкцій проти представників влади Білорусі, які почнуть діяти з наступного тижня.

Влада Білорусі підготувала у відповідь санкційний список проти Європейського союзу.