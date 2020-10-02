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    Білорусь скасувала акредитацію усіх іноземних ЗМІ

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    У Білорусі хочуть бачити лише лояльні до влади ЗМІ - Білорусь скасувала акредитацію усіх іноземних ЗМІ
    У Білорусі хочуть бачити лише лояльні до влади ЗМІ

    Заявки на нові акредитації планують почати з понеділка, 5 жовтня

    Білорусь з 2 жовтня позбавила акредитації всі іноземні ЗМІ. Переакредитація за новим порядком буде проходити з наступного тижня.

    Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Білорусі.

    Повідомляється, що нове положення про порядок акредитації в Білорусі журналістів іноземних ЗМІ передбачає подачу документів в електронному форматі, скорочення термінів розгляду заявок з 20 до 5 днів для тимчасової акредитації і з 60 до 30 днів для постійної, а також врегулювання роботи фрілансерів в інтересах зарубіжного ЗМІ.

    У МЗС нагадали, що інформаційний суверенітет Білорусі є важливим елементом безпеки.

    «У ситуації, що складається, ми змушені реалізувати своє суверенне право і застосувати необхідні захисні заходи, у тому числі - у вигляді нових норм положення», - заявили в МЗС.

    У зв'язку з прийняттям нового положення дія раніше виданих акредитаційних карток офіційно припиняється з 2 жовтня. З 5 жовтня комісія з питань акредитації почне працювати в новому складі, прийом електронних заявок також стартує в цей день.

    Раніше Міністерство інформації Білорусі на три місяці позбавило статусу ЗМІ один з найбільших новинних порталів Tut.by, який активно висвітлює протести в країні.

    Нагадаємо, Європейський союз погодив введення санкцій проти представників влади Білорусі, які почнуть діяти з наступного тижня. При цьому в список не потрапив Олександр Лукашенко.

    Влада Білорусі підготувала у відповідь санкційний список проти Європейського союзу. 

     

    Білорусь ЗМІ іноземці опозиція журналіст влада
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