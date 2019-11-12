ЄС оштрафував Угорщину через нецільове використання грошей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Єврокомісія назвала Угорщину країною-членом ЄС із найслабшими національними системами управління та контролю в 2018 році

Угорщина погодилася на 10% скорочення фінансування ЄС, хоча могла спробувати оскаржити результати висновків Єврокомісії

На Угорщину наклали штраф за неправильне управління коштами, отриманими від Європейського Союзу, що може коштувати Будапешту більш як 500 млрд форинтів (1,65 мільярда доларів) фінансування.

Про це у вівторок повідомляє Reuters.

Деталі покарання були викладені в документі, підготовленому Європейським комісаром з питань політики сусідства для засідання Комітету з питань бюджетного контролю Європарламенту в понеділок.

Судячи з документу, Угорщина погодилася на 10% скорочення фінансування ЄС, яке комітет визнав використаним не за призначенням у поточному бюджетному періоді ЄС на 2014-2020 роки.

У минулому році 8 з 30 програм фінансування ЄС, яких Єврокомісії довелося «виправити» через проблеми в їх використанні, були угорськими.

Посилаючись на аудит державних закупівель, Єврокомісія назвала Угорщину країною-членом ЄС із найслабшими національними системами управління та контролю в 2018 році.

Угорщина могла оскаржити результати висновків Комісії проєкт за проєктом, але вибрала «10% фіксовану фінансову корекцію».