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    У світі

    «Шовковий шлях» залізницею: з Китаю до Європи їде перший вантажний потяг

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    China Railway Express має довжину 820 метрів та 42 вагони - «Шовковий шлях» залізницею: з Китаю до Європи їде перший вантажний потяг
    China Railway Express має довжину 820 метрів та 42 вагони

    China Railway Express перетнув вночі Босфор по підземному тунелю і вже виїхав на територію Європейського континенту

    Перший вантажний потяг з Китаю в Європу, який слідує через Казахстан, Азербайджан, Грузію, Туреччину, Сербію, Угорщину, Словаччину до Чехії, подолав азійський відрізок й сьогодні вночі під Босфором прослідував на Європейський континент.

    Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Анкарі, куди потяг прибув 6 листопада.

    «Вантажний потяг, який слідує з китайського Сіаню (місто в центральній частині Китаю – ред.) China Railway Express, має довжину 820 метрів, 42 вагони. Він перетне два континенти, проїде 11 тисяч 483 кілометрової дороги за 12 днів», - повідомив міністр транспорту та інфраструктури Туреччини Мехмет Джахіт Турхан.

    За його оцінками, налагодження перевезень з Китаю в Європу відкриють нові можливості в залізничному сполученні глобального масштабу.

    «Це історична подія як для регіональної, так і глобальної торгівлі, і саме тому ми з гордістю дивимось на цей поїзд, який проходить тисячі кілометрів, оскільки він відкриває нову еру в залізничному транспорті, сприяє зміцненню зв’язків та прискоренню міжкультурної взаємодії», - наголосив міністр.

    China Railway Express перетнув вночі Босфор по підземному тунелю, приблизно о 3.30.

    У МЗС Туреччини назвали проект China Railway Express прикладом посилення зв'язку між Сходом і Заходом.

     

    Туреччина Словаччина Китай Європа торгівля Казахстан Чехія Угорщина Грузія потяг залізниця Сербія Азербайджан
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