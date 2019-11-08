Польща наклала величезний штраф на компанію, що будує «Північний потік-2»



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«Газпром» може отримати «найбільший штраф в історії антимонопольних розслідувань Польщі

Антимонопольний орган Польщі наклав штраф на компанію Engie Energy у розмірі 172 мільйони злотих (близько 44 мільйонів доларів) в межах розслідування будівництва російського трубопроводу «Північний потік-2».

Про це повідомляє агентство «Интерфакс».

Формальною причиною накладання штрафу стало те, що французька компанія відмовилася співпрацювати з польським антимонопольним органом під час спорудження «Північного потоку-2».

Водночас у Польщі паралельно розглядають справу проти самого трубопроводу. Зокрема там анонсували, що «Газпром» може отримати «найбільший штраф в історії антимонопольних розслідувань Польщі.

Справу щодо будівництва «Газпромом» «Північного потоку-2» у Польщі відкрили у 2018 році. Причина розслідування — початок будівництва трубопроводу без попереднього погодження з антимонопольним органом Польщі. Зокрема, у ході будівництва трубопроводу «Газпром» та його іноземні інвестори створюють спільне підприємство, на що потрібен окремий дозвіл антимонопольних органів. Максимальний розмір штрафу у цьому випадку може скласти до 10% від річної виручки компаній.

Водночас зазначимо, що у разі будівництва «Північного потоку-2» Росія зможе не лише відмовитися від транзиту газу через Україну, але й зменшити обсяги транзиту газу через Польщу, що також завдасть економічних збитків цій країні.

6 листопада у німецькому парламенті зареєстрували поправку, яка скасує обмеження, які на «Північний потік-2» накладають європейські директиви. У ніч на 8 листопада німецький парламент спробував цю поправку ухвалити, однак там не вистачило кворуму.

30 жовтня «Північний потік-2» дозволила побудувати Данія — остання країна, дозволу якої Росії бракувало для завершення будівництва трубопроводу.

Зазначимо, що у разі запуску «Північного потоку-2» Росія зможе повністю відмовитися від транзиту свого газу через Україну. Цей транзит щороку приносить Україні близько 3 мільярдів доларів доходів. 31 грудня 2019 року закінчується дія контракту між Україною та Росією про транзит газу. Нового контракту держави ще не уклали, а переговори щодо нього, які відбуваються за участю Єврокомісії, є безуспішними.