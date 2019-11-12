Рада прийняла за основу не узгоджений з Єврокомісією законопроект №2233



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Законопроект 2233 про скасування ринку електроенергії, - нардеп

Законопроект №2233 протирічить директивам Європейського Союзу - Геращенко

Законопроект «Про внесення зміни до Закону України «Про ринок електричної енергії» №2233, до прийняття якого закликав голова комітету Верховної Ради з енергетики Андрій Герус, підтримали фракції «Слуга народу» (233 голосів «за»), «Опозиційна платформа за життя» (30), депутатська група «За майбутнє» (15) та 17 позафракційних депутатів.

Натомість, жодного голосу за цей законопроект не дали фракції «Європейська солідарність», «Голос» та «Батьківщина».

Під час обговорення в сесійній залі, співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко зазначила, що законопроект №2233 протирічить директивам Європейського Союзу.

«Ми очікували, що буде реакція на запитання від нашої фракції, як цей законопроект корелюється із директивами Європейського Союзу. Ми не почули про це жодного слова. Ми почули про опалювальний сезон. Ми не почули жодного слова про інші питання, як корелюється з рішеннями останніми Ради безпеки ООН і Верховної Ради України попереднього скликання щодо країни-агресора. Про те, що сьогодні є торгівля на крові з Росією електроенергією», - заявила з трибуни ВР Геращенко.

Проти прийняття законопроекту виступив і заступник голови парламентського комітету з енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко (фракція «Батьківщина»). За його словами, проти цього законопроекту виступають європейські партнери України.

«Цей законопроект не можна назвати про внесення змін в закон про ринок електроенергії. Він про скасування ринку електроенергії, так правильно назвати. Теза друга. Коли потрапив у яму, перш за все треба перестати копати далі, це основний заповіт для всіх реформаторів. Сьогодні йде спроба копати цю яму далі. Мене дуже здивувало, коли прем'єр-міністр, який був на цьому засіданні, сказав, що, за його інформацією, Єврокомісія і євроенергетичне співтовариство підтримують цей законопроект. Це повна нісенітниця. Є абсолютно зворотній відгук, підписаний паном Копачем (секретарем європейського Енергетичного співтовариства, - ред.)», - проінформував Кучеренко.

Нагадаємо, раніше Американська торговельна палата в Україні закликала зняти з розгляду законопроект «Про внесення зміни до Закону України «Про ринок електричної енергії» (№2233), оскільки він скасовує реформу енергоринку та може завадити синхронізації української енергосистеми з європейською.

Перша енергетична асоціації України (ПЕАУ) заявила, що ухвалення цього законопроекту поверне ручне регулювання в електроенергетиці й скасовує реформу ринку електроенергії. Європейська Бізнес Асоціація висловила занепокоєння тим, що важливі для енергетичної галузі законопроекти були схвалені Комітетом Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП з порушенням регламентних норм.

31 жовтня президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець на своїй сторінці в Facebook заявив, що голосування за законопроект №2233 покаже скільки депутатів працює в інтересах держави, а скільки – в інтересах олігарха Коломойського.