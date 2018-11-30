  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    ЄС схвалив надання 500 млн євро макрофінансової допомоги Україні

    • Розсилка
    Петро Порошенко схвалив ратифікацію Меморандуму і Кредитної угоди щодо отримання Україною макрофінансової допомоги Євросоюзу у сумі до 1 мільярда євро - ЄС схвалив надання 500 млн євро макрофінансової допомоги Україні
    Петро Порошенко схвалив ратифікацію Меморандуму і Кредитної угоди щодо отримання Україною макрофінансової допомоги Євросоюзу у сумі до 1 мільярда євро

    В ЄС заявили, що введення в Україні воєнного стану через російську агресію не повинно вплинути на надання макрофінансової допомоги держави

    Європейський Союз схвалив надання Україні першого траншу макрофінансової допомоги у розмірі 500 млн євро. Про це повідомив брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк в Twitter.

    «ЄС схвалив виплату 500 млн євро макрофінансової допомоги Україні», - повідомив Йозвяк.

    Президент України Петро Порошенко подякував Єврокомісії за позитивне рішення про виділення Україні першого траншу Четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС в обсязі 500 млн. євро.

    Раніше в ЄС заявили, що введення в Україні воєнного стану через російську агресію не повинно вплинути на надання макрофінансової допомоги держави.

    Як повідомлялося, раніше президент України Петро Порошенко схвалив ратифікацію Меморандуму і Кредитної угоди щодо отримання Україною макрофінансової допомоги Євросоюзу у сумі до 1 мільярда євро.

    Читайте також
    Петро Порошенко ЄС Свобода радіо Twitter президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ