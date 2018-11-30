ЄС схвалив надання 500 млн євро макрофінансової допомоги Україні



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Петро Порошенко схвалив ратифікацію Меморандуму і Кредитної угоди щодо отримання Україною макрофінансової допомоги Євросоюзу у сумі до 1 мільярда євро

В ЄС заявили, що введення в Україні воєнного стану через російську агресію не повинно вплинути на надання макрофінансової допомоги держави

Європейський Союз схвалив надання Україні першого траншу макрофінансової допомоги у розмірі 500 млн євро. Про це повідомив брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк в Twitter.

«ЄС схвалив виплату 500 млн євро макрофінансової допомоги Україні», - повідомив Йозвяк.

Президент України Петро Порошенко подякував Єврокомісії за позитивне рішення про виділення Україні першого траншу Четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС в обсязі 500 млн. євро.

Раніше в ЄС заявили, що введення в Україні воєнного стану через російську агресію не повинно вплинути на надання макрофінансової допомоги держави.

Як повідомлялося, раніше президент України Петро Порошенко схвалив ратифікацію Меморандуму і Кредитної угоди щодо отримання Україною макрофінансової допомоги Євросоюзу у сумі до 1 мільярда євро.