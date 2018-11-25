«Євробляхери» запалили шини під Закарпатською обладміністрацією (оновлено)



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Протестувальники незадоволені новим законом про «євробляхи» Фото: mukachevo.net

Шини поки не підпалюють

Кілька сотень протестувальників зібралися близько 17:00 на площі Народній в Ужгороді, протестуючи проти нового закону про «євробляхи», який вступив у дію. Про це пише mukachevo.net.

Під стіни прийшло близько 300 протестувальників. Наразі мітингувальники не сформулювали свої вимоги, але вже вимагають зустрічі з керівництвом області.

Під будівлю Закарпатської ОДА знесли шини, хоча поки не підпалюють їх. На місці працює патрульна поліція, яка забезпечує правопорядок.

Близкьо 18 години шини все ж запалали. Спершу планувалося палити шини під самісіньким входом до будівлі, але зрештою їх перенесли ближче до фонтану.

Раніше стало відомо про блокування власниками «євроблях» рух на дорогах, що ведуть до пунктів пропуску на західному кордоні.

Нагадаємо, в Україні набули чинності закони, що змінюють норми ввезення транспортних засобів на іноземній реєстрації.

Як відомо, 21 листопада у Верховній Раді не набралося голосів, щоб скасувати рішення про зміни до Податкового кодексу щодо нових правил оподаткування авто на єврономерах.

Законопроект про внесення змін до Податкового кодексу щодо оподаткування акцизним податком «євроблях» (№8487) та законопроект про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів щодо ввезення автомобілів на митну територію (№8488) були підписані головою парламенту Андрієм Парубієм та відправлені на підпис президенту.

23 листопада президент Петро Порошенко підписав закони №8487 та №8488, які легалізують ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами.

З 20 листопада «євробляхери» проводили по всій Україні масові акції протесту.

Станом на 21 листопада поліція відкрила і розслідує п’ять кримінальних проваджень (в рамках статті 279 Кримінального кодексу України) за фактом блокування доріг у Рівненській, Черкаській, Чернігівській та Житомирській областях.