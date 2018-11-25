На західному кордоні атака «євробляхерів». Пункти пропуску працюють з перебоями



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Держприкордонслужба посилила заходи безпеки Фото: mukachevo.net

«Євробляхери» блокують рух на дорогах

Рух через деякі пункти пропуску на західній ділянці кордону тимчасово ускладнений. Про це інформує Міністерство внутрішніх справ.

«Це пов’язано з діями власників автомобілів з іноземною реєстрацією, які частково або повністю блокують рух на дорогах, що ведуть до пунктів пропуску», - пояснюється у повідомленні на Facebook.

Держприкордонслужба посилила заходи безпеки, аби не допустити провокацій безпосередньо на державному кордоні, заявили в МВС.

«Створені ситуативні групи, в готовності до дій знаходяться додаткові сили, відбувається постійний обмін інформацією з Нацполіцією та іншими взаємодіючими органами», - уточнили там.

В даний час ускладнений рух спостерігається у напрямку пунктів пропуску «Устилуг», «Рава-Руська», «Ягодин», «Малий Березний», «Шегині» і «Краківець». В місцях скупчення людей перебувають співробітники Нацполіції.

Нагадаємо, в Україні набули чинності закони, що змінюють норми ввезення транспортних засобів на іноземній реєстрації.

Як відомо, 21 листопада у Верховній Раді не набралося голосів, щоб скасувати рішення про зміни до Податкового кодексу щодо нових правил оподаткування авто на єврономерах.

Законопроект про внесення змін до Податкового кодексу щодо оподаткування акцизним податком «євроблях» (№8487) та законопроект про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів щодо ввезення автомобілів на митну територію (№8488) були підписані головою парламенту Андрієм Парубієм та відправлені на підпис президенту.

23 листопада президент Петро Порошенко підписав закони №8487 та №8488, які легалізують ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами.

З 20 листопада «євробляхери» проводили по всій Україні масові акції протесту.

Станом на 21 листопада поліція відкрила і розслідує п’ять кримінальних проваджень (в рамках статті 279 Кримінального кодексу України) за фактом блокування доріг у Рівненській, Черкаській, Чернігівській та Житомирській областях.