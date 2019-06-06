Єврокомісія готова почати дисциплінарну процедуру щодо Італії



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В Італії вимагають максимум зусиль для скорочення держборгу

Єврокомісія опублікувала доповідь, в якій рекомендувала запустити щодо Італії дисциплінарні заходи для усунення порушень у зв'язку з надмірним держборгом і бюджетним дефіцитом.

Про це повідомляє Reuters.

Очікується, що можлива дисциплінарна процедура викличе суперечки з урядом Риму, який виступає проти жорсткої економії.

Брюссель підкреслив, що процес може бути зупинений, якщо Рим зробить кроки, щоб показати, що він може почати скорочувати борг. У Брюсселі переконані, що Італія порушила допустимі критерії в рамках європейського пакту стабільності.

Згідно з висновками експертів, економіка країни перестала рости, таким чином розмір держборгу Італії за підсумками поточного і наступного фінансового року не тільки не знизиться з нинішніх 132 відсотків, але зросте ще більше - до 135 відсотків. Це рекордний показник, в антирейтингу ЄС він займає другу сходинку після Греції.

«Єдиний спосіб зменшити борг, створений у минулому, - це знизити податки», - сказав віце-прем'єр Маттео Сальвіні, який називає фіскальні правила ЄС застарілими і відхиляє необхідність жорсткої економії.

Поки процедура ще не запущена, оскільки ситуацію належить розглянути іншим країнам-членам ЄС, а італійській стороні відводиться місяць на вивчення претензій до неї.

Згідно з процедурою ЄС, держави Європейського союзу повинні будуть підтримати оцінку Комісії про те, що динаміка боргу Італії неприпустима в найближчі два тижні. Після цього Брюссель може рекомендувати почати процедуру, яка може відбутися до зустрічі міністрів фінансів ЄС на початку липня.

Нагадаємо, Європейська комісія планує оштрафувати Італію на 0,2% від ВВП країни (3,5 мільярда євро) за недостатні зусилля для скорочення розміру дефіциту державного бюджету та державного боргу.