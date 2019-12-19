Єврокомісія задоволена результатами переговорів по газу між Україною та РФ



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Представник Єврокомісії на переговорах Марош Шефчович Фото: Reuters

Шефчович висловив подяку всім сторонам переговорів

Єврокомісія вітає досягнення згоди між всіма сторонами тристоронніх переговорів по газу, що відбулись сьогодні у Берліні.

Про це повідомив журналістам колишній заступник голови ЄК у справах Енергосоюзу Марош Шефчович під час брифінгу за підсумками переговорів.

«Після цих дуже насичених переговорів я дуже радий сказати, що ми досягли згоди щодо принципу, щодо всіх важливих елементів, що, я думаю, є дуже хорошою і позитивною новиною для Європи, Росії та України, для газового ринку та мешканців всіх держав. Хочу підкреслити, що сьогодні ми не будемо продовжувати обговорення щодо деталей, тому що та угода щодо принципів, якої ми досягли, буде завтра обговорюватись у столицях і має бути фіналізованою та підтриманою в столицях України та Росії, тоді ми продовжимо, поставивши підписи», — сказав Шефчовіч.

Він висловив подяку німецькій стороні, яка надала можливість для проведення такої зустрічі, а також всім сторонам переговорів.

Нагадаємо, 19 грудня сторони закінчили черговий раунд переговорів у двосторонньому (з РФ) та тристоронньому (з ЄС) форматі щодо продовження транзиту газу у відповідності до європейських правил.

Попередні раунди політичних переговорів проходили 17 липня 2018 року (в Берліні), 21 січня 2019 року, 19 вересня 2019 року та 28 жовтня 2019 року. 31 грудня 2019 року закінчується дія договору між господарюючими суб'єктами України та Росії щодо умов транспортування російського природного газу по українській території в Європу.

Також нагадаємо, що у Парижі під час двосторонньої зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна порушували питання транзиту газу.

Нагадаємо, 28 листопада у Відні відбулися російсько-українські переговори щодо газу з участю міністра енергетики РФ Олександра Новака, міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексія Оржеля, Голови Правління ПАТ «Газпром» Олексія Міллера, керівників НАК «Нафтогаз України» і ТОВ «Оператор газотранспортної системи України».