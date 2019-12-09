Один з керівників «Нафтогазу» розповів про переговори Зеленського і Путіна



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зеленський і Путін домовилися продовжувати домовлятися

На зустрічі Путіна та Зеленського порушували питання транзиту газу - Вітренко

У Парижі під час двосторонньої зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна порушували питання транзиту газу. На цьому наголосив виконавчий директор групи «Нафтогаз» Юрій Вітренко.

«Була конструктивна розмова, де обидві сторони виклали свої позиції щодо цілої низки питань, включаючи питання газу... Домовилися продовжувати домовлятися», - сказав він.

Вітренко наголосив, що про домовленості будуть говорити президенти, а представники делігації під час зустрічі лише викладали позиції сторін.

Нагадаємо, у Парижі відбулася перша двостороння зустріч між президентом України Володимиром Зеленським і президентом РФ Володимиром Путіним. Зокрема, вони говорили про вибори на Донбасі і відновлення українського контролю над кордоном, але якихось домовленостей не досягли. За словами співрозмовника, Путін наполягав на тому, що на непідконтрольних територіях мусять спершу пройти вибори, а уже потім Україна отримає можливість контролювати кордон.

Володимир Зеленський не погодився з такою пропозицією.