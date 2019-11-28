Україна і РФ провели газові переговори у Відні



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Сторони обговорили умови транзиту російського газу в Європу з 2020 року

Сьогодні у Відні відбулися російсько-українські переговори щодо газу з участю міністра енергетики РФ Олександра Новака, міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексія Оржеля, голови правління ПАТ «Газпром» Олексія Міллера, керівників НАК «Нафтогаз України» і ТОВ «Оператор газотранспортної системи України», передає пресслужба російського «Газпрому».

«Сторони обговорили російсько-українське співробітництво в газовій сфері - врегулювання взаємних претензій щодо виконання контрактів, умови транзиту російського газу в Європу з 2020 року, перспективи прямої покупки російського газу для споживачів України», - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними пресслужби «Газпрому», відбувся обмін пропозиціями щодо вирішення поставлених перед сторонами питань, досягнуті домовленості щодо інтенсифікації спільної роботи в двосторонньому форматі в найближчі дні.

До слова, напередодні прем'єр Олексій Гончарук запевнив, що Україна не веде переговори про купівлю газу з Росії.

Також нагадаємо, що «Нафтогаз» виграв у «Газпрому» апеляцію щодо транзиту.

До слова, раніше НАК «Нафтогаз України» відправив російському ПАТ «Газпром» відповідь на пропозицію щодо транзиту газу, де вказано, що сторони мають продовжувати обговорювати продовження транзиту за європейськими правилами у тристоронньому форматі за участю Єврокомісії.

Нагадаємо, 18 листопада стало відомо, що «Нафтогаз» отримав пропозицію «Газпрому» щодо транзиту газу. Йдеться про умови транспортування газу територією України з 2020 року, адже чинний контракт з російською стороною завершується наприкінці цього року. Переговори на цю тему ведуться у тристоронньому форматі - за участю представників України, Росії та Єврокомісії.

Напередодні НАК «Нафтогаз України» оприлюднив цінові пропозиції для промислових споживачів газу на грудень 2019 року. Ціни не змінилися у порівнянні з цінами на листопад 2019 року.

Раніше міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що ціна на газ для населення на початку 2020 року буде нижчою за 8,55 тис. гривень за тис. куб. м.

Зазначимо також, що рівно чотири роки тому Україна відмовилась від закупівель російського газу і таким чином забезпечила свою енергетичну незалежність.