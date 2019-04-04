Європарламент ухвалив рішення, яке зруйнує монополію «Газпрому»



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Нове газове законодавство ЄС, зокрема, обмежує «Газпром» у монопольному розпорядженні потужностями газопроводу «Північний потік -2»

Депутати Європарламенту у четвер ухвалили оновлені правила функціонування європейського ринку газу.

Згідно з результатами голосування, оприлюдненими на сайті Європейського парламенту, «за» проголосували 465 депутатів, проти – 95, ще 68 – утрималися.

Нові правила доповнюють Газову директиву ЄС та поширюють положення газового законодавства ЄС щодо дотримання ринкових умов на всі газопроводи, які виходять з країн ЄС, або входять на територію країн-членів з території третіх країн, як у морі, так і на суходолі. Зокрема, на ці газопроводи буде поширюватися правова норма так званого анбандлінгу, або «подрібнення» власності, за якою питаннями видобутку, транспортування та реалізації газу мають займатися різні компанії, що є запобіжним заходом проти монополізації ринку.

Як зазначив напередодні під час слухань у Європарламенті Єврокомісар з питань кліматичних дій та енергетики Мігель Аріас Каньєте, за новою Директивою енергетичне законодавство Євросоюзу буде застосовуватися до всіх газопроводів, які з'єднують європейський ринок з третіми країнами. Жоден такий газопровід не має діяти за винятками або за законами третьої країни.

«Це важливо для європейської енергетичної безпеки, для європейського суверенітету та для європейської солідарності. З практичної точки зору це означатиме, що ключові принципи європейського енергетичного законодавства щодо доступу до ринку, тарифного регулювання, анбандлінгу (диверсифікації) власності і прозорості будуть поширюватися на всі газопроводи з третіх країн», - зазначив Єврокомісар.

Він оприлюднив дані, згідно з якими Євросоюз наразі імпортує 77 відсотків газу, який споживає, при цьому майже 90 відсотків цього газу надходить на територію ЄС газопроводами з третіх країн. Газове законодавство ЄС віднині буде застосовуватися до всіх цих газотранспортних ліній - як на суходолі, так і в морі, на території або у територіальних водах країн-членів. Це вирішальний крок до побудови конкурентного та ефективного газового ринку ЄС.

За словами Єврокомісара, законодавство передбачає певні винятки у застосуванні Директиви, рішення щодо застосування яких у кожному конкретному випадку прийматиме Європейська Комісія після проведення, за потреби, консультацій з національними операторами європейських газотранспортних систем. Компроміси, досягнуті під час розробки Газової директиви ЄС, надають країнам-членам можливість укладати двосторонні угоди з третіми країнами щодо співпраці з газовими операторами, але такі угоди також є предметом погодження з Європейською Комісією, яка має дозвільні повноваження у цьому сенсі.

Єврокомісар окремо наголосив, що такі двосторонні угоди мають відповідати європейському законодавству та не мають порушувати правил Газової директиви.

Положення документа дозволяють Євросоюзу протидіяти монопольним тенденціям на газовому ринку ЄС. Це стосується і російського «Газпрому», який залишається одним із ключових постачальників газу на європейський ринок. Нове газове законодавство ЄС, зокрема, обмежує «Газпром» у монопольному розпорядженні потужностями газопроводу «Північний потік -2», зменшує ризики щодо спроб використовувати газ як інструмент політичного впливу.

«Відтепер усі газопроводи з країн, які не є членами ЄС, включаючи «Північний потік-2», мають діяти за європейськими правилами: забезпечувати їх доступність для третіх (господарчих) суб’єктів, анбандлінг власності, встановлення недискримінаційних тарифів та прозорість. Це матиме результатом посилення енергетичної безпеки нашого континенту», - зауважив з цього приводу депутат Європейського парламенту Єжі Бузек.

Джерело: Укрінформ