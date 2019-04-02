З початку цього року зріс транзит газу Україною



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За три місяці цього року транзит газу становив 20,592 млрд куб. м, тоді як рік тому він становив 19,833 млрд куб. м

У січні-березні 2019 року транзит природного газу через газотранспортну систему України зріс на 3,83% - до 20,592 млрд куб. м - проти аналогічного періоду минулого року. Про це свідчить статистика АТ «Укртрансгаз».

Згідно зі статистичними даними «Укртрансгазу», за три місяці цього року транзит газу становив 20,592 млрд куб. м (при 20°С), тоді як у січні-березні 2018 року він становив 19,833 млрд куб. м (при 20°С). Таким чином, зростання сягнуло 3,83%.

У березні 2019 року транзит газу територією України, за даними статистики «Укртрансгазу», сягнув 6,742 млрд куб. м (при 20°С) проти 7,802 млрд куб. м (при 20°С) у березні 2018 року. Таким чином, зменшення обсягів транзиту у березні цього року проти березня 2018 року становило 13,59%.

Нагадаємо, у «Газпромі» заявили, що «Північний потік-2» готовий вже на 37%.

До слова, Moody's назвало нову загрозу для «Північного потоку – 2».

Одна з найвідоміших рейтингових агенцій світу Moody's заявила, що запит енергетичної агенції Данії до «Nord Stream-2 AG» на проведення додаткової екологічної експертизи створює загрозу для прокладки газогону.

В агенції вважають, що цей запит може затягнути завершення будівництва «Північного потоку – 2» і послабити позиції «Газпрому» у перемовинах з Україною щодо укладення нового транзитного договору, що закінчується в грудні 2019 року. Оскільки у цьому випадку, «Газпром» буде змушений збільшити обсяги прокачуваного газу через Україну.

За оцінкою Moody's, проведення екологічної експертизи може затягнутися на кілька місяців.