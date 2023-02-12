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«Європейська Солідарність» закликала повернути тендери через систему Prozorro

Христина Жиренко
glavcom.ua
«Європейська Солідарність» закликала повернути тендери через систему Prozorro
«Європейська Солідарність» стверджує, що партія була і є прибічниками відкритих закупівель через Prozorro
зображення: slovoidilo.ua

«Європейська Солідарність» відреагувала на «макаронний скандал»

Політична партія «Європейська Солідарність» зробила заяву щодо повернення тендерів через систему Prozorro

«Європейська Солідарність» має нульову толерантність до корупції, ми завжди були і є прибічниками відкритих закупівель через Prozorro, чого б це не стосувалося – чи закупівлі яєць в Міністерстві оборони, чи закупівлі макаронів для дитячих садків. Ми вважаємо, що саме конкурентний механізм торгів має визначати об’єктивну ціну товарів та послуг.

З огляду на резонанс і політичні маніпуляції навколо 205 кілограмів макаронів і 22345 гривень ми закликаємо міську владу Рівного:

1. Зупинити закупівлю, що була зроблена за умов неявки учасників торгів і конкурентних тендерних пропозицій.

2. Оголосити новий тендер на закупівлю», – йдеться в заяві.

Також «Європейська Солідарність» закликає виробників і постачальників макаронних виробів відгукнутися на новий тендер та вийти зі своїми пропозиціями, щоб дитячі садочки отримали макаронні вироби за результатами конкурентних торгів.

«Звертаємось до громадськості стежити за цим процесом і усіляко обстоювати використання механізму Prozorro», – наголошується в заяві.

Нагадаємо, у Рівному розгорівся «макаронний скандал». Управління освіти закупило ці борошняні вироби втричі дорожче, ніж вони вартують у магазинах та супермаркетах. За кілограм без ПДВ заплатили 128 грн, із ПДВ – 154 грн.

Теги: ProZorro тендер скандал Європейська солідарність

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