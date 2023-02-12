«Європейська Солідарність» закликала повернути тендери через систему Prozorro

«Європейська Солідарність» стверджує, що партія була і є прибічниками відкритих закупівель через Prozorro

«Європейська Солідарність» відреагувала на «макаронний скандал»

Політична партія «Європейська Солідарність» зробила заяву щодо повернення тендерів через систему Prozorro

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Європейська Солідарність» має нульову толерантність до корупції, ми завжди були і є прибічниками відкритих закупівель через Prozorro, чого б це не стосувалося – чи закупівлі яєць в Міністерстві оборони, чи закупівлі макаронів для дитячих садків. Ми вважаємо, що саме конкурентний механізм торгів має визначати об’єктивну ціну товарів та послуг.

З огляду на резонанс і політичні маніпуляції навколо 205 кілограмів макаронів і 22345 гривень ми закликаємо міську владу Рівного:

Будь ласка, читайте текст після реклами

1. Зупинити закупівлю, що була зроблена за умов неявки учасників торгів і конкурентних тендерних пропозицій.

2. Оголосити новий тендер на закупівлю», – йдеться в заяві.

Також «Європейська Солідарність» закликає виробників і постачальників макаронних виробів відгукнутися на новий тендер та вийти зі своїми пропозиціями, щоб дитячі садочки отримали макаронні вироби за результатами конкурентних торгів.

«Звертаємось до громадськості стежити за цим процесом і усіляко обстоювати використання механізму Prozorro», – наголошується в заяві.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, у Рівному розгорівся «макаронний скандал». Управління освіти закупило ці борошняні вироби втричі дорожче, ніж вони вартують у магазинах та супермаркетах. За кілограм без ПДВ заплатили 128 грн, із ПДВ – 154 грн.