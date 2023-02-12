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«Макаронний» скандал у школах Рівного: щодо чиновників ініційовано службове розслідування

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Макаронний» скандал у школах Рівного: щодо чиновників ініційовано службове розслідування
Макарони дніпропетровського підприємства «Біостандарт» освітяни купили втричі дорожче, ніж їх продають у магазинах
фото з відкритих джерел

Управління освіти закупило борошняні вироби втричі дорожче, ніж вони вартують у магазинах

Начальник Управління освіти Рівненської міської ради Богдан Турович попросив мера відсторонити його від виконання обов’язків та ініціювати службове розслідування.

«Шановні жителі Рівненської міської територіальної громади, з метою уникнення політичних спекуляцій та об’єктивного розслідування, звертаюсь до міського голови Рівного Олександра Третяка з проханням відсторонити мене від виконання обов’язків та призначити службове розслідування щодо закупівлі макаронів, проведеної управлінням освіти», – ідеться у дописі Богдана Туровича.

Напередодні у Рівному розгорівся «макаронний скандал». Управління освіти закупило ці борошняні вироби втричі дорожче, ніж вони вартують у магазинах та супермаркетах. За кілограм без ПДВ заплатили 128 грн, із ПДВ – 154 грн.

Водночас депутат Рівненської міської ради Назарій Поліщук виступив не за відсторонення, а за звільнення чиновника.

«Виходячи з того, що самого фото заяви немає, не відомо, заява була написана на звільнення чи відсторонення на момент проведення службового розслідування.

В процесі службового розслідування, в угодах про закупівлю продуктів харчування для дітей, варто перевірити ціни на всі продукти, особливо на масло, олію чи м’ясо!

І головне! Міська влада отримала унікальний шанс провести справжній відкритий конкурс на керівника управління, адже усі керівники управлінь були призначені не на відкритих конкурсах, а за політичними квотами, і думають вони далеко не про громаду, а як задовільнити апетити своїх роботодавців – політичних покровителів з числа партій, що формують більшість в міській раді!», – ідеться у дописі.

Нагадаємо, Служба безпеки викрила масштабні схеми розкрадання державних коштів, виділених на продовольче забезпечення підрозділів Сил оборони. Через створений злочинний механізм сума збитків, завдана Міністерству оборони, становить понад 119,5 млн грн.

Раніше журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва. Наприклад, відомство закуповує яйця по 17 грн за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 грн. Така ж історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.

Як повідомлялося, правоохоронці повідомили про підозру раднику заступника міністра оборони, який причетний до незаконного заволодіння 1,7 млрд грн під час закупівлі товарів для потреб ЗСУ. Також повідомлялося, що посадовці Міноборони розікрали кошти, призначені на будівництво казарм для військових.

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Теги: історія депутат Міноборони конкурс будівництво продукти скандал розслідування влада харчування звільнення

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