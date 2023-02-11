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Скандал у Рівному: управління освіти закупило макарони за цінами втричі вищими, ніж ринкові

Надія Карбунар
glavcom.ua
Скандал у Рівному: управління освіти закупило макарони за цінами втричі вищими, ніж ринкові
Макарони дніпропетровського підприємства «Біостандарт» освітяни купили втричі дорожче, ніж їх продають у магазинах
фото з відкритих джерел

Тендер на придбання макаронних виробів чиновники провели без електронних торгів

 

Управління освіти Рівного закупило макарони втричі дорожче, ніж вони вартують у магазинах та супермаркетах. За кілограм без ПДВ заплатили 128 грн, із ПДВ – 154 грн. Тендер на придбання макаронних виробів чиновники провели без електронних торгів, без уточнень, які саме макарони закуповуються, на загальну суму 1,5 млн грн. Про це йдеться у дослідженні видання Наші гроші.

Скандал у Рівному: управління освіти закупило макарони за цінами втричі вищими, ніж ринкові фото 1

Відповідно до контракту, цього року розраховують купити 12 тисяч кілограмів. «І якщо «прикурити» по сотні гривень на кожному – вийде приємна сума 1,2 мільйона гривень маржі з загальної суми контракту 1,6 млн грн.», – підрахували журналісти.

Скандал у Рівному: управління освіти закупило макарони за цінами втричі вищими, ніж ринкові фото 2

У відповідь начальник Управління освіти Богдан Турович у Facebook заявив, що насправді ціна макаронів становить 109 грн за кг, а вартість не може бути вищою за граничну.

Скандал у Рівному: управління освіти закупило макарони за цінами втричі вищими, ніж ринкові фото 3

Проте із документів, які опублікував чиновник, стало відомо, що за такою ціною купують макарони дніпропетровського підприємства «Біостандарт».

Скандал у Рівному: управління освіти закупило макарони за цінами втричі вищими, ніж ринкові фото 4

У мережі такі макарони пропонують за 18 грн за кг, інший сорт цього ж виробника – 50 грн за кг, але аж ніяк не 109 грн.

Скандал у Рівному: управління освіти закупило макарони за цінами втричі вищими, ніж ринкові фото 5

На новину відреагував і народний депутат із Рівного Олександр Ковальчук. Він звернувся до правоохоронних органів із вимогою розібратися у можливих порушеннях.

Скандал у Рівному: управління освіти закупило макарони за цінами втричі вищими, ніж ринкові фото 6

«Як народний депутат України, публічно звертаюся до Національної поліції, Державного бюро розслідувань, НАБУ, Прокуратури, Держсудслужби з вимогою провести аудит та об'єктивне розслідування всіх закупівель і преміальних виплат Рівненської міської ради з початку повномасштабної війни», – написав нардеп.

Нагадаємо, Служба безпеки викрила масштабні схеми розкрадання державних коштів, виділених на продовольче забезпечення підрозділів Сил оборони. Через створений злочинний механізм сума збитків, завдана Міністерству оборони, становить понад 119,5 млн грн.

Раніше журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва. Наприклад, відомство закуповує яйця по 17 грн за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 грн. Така ж історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.

Як повідомлялося, правоохоронці повідомили про підозру раднику заступника міністра оборони, який причетний до незаконного заволодіння 1,7 млрд грн під час закупівлі товарів для потреб ЗСУ. Також повідомлялося, що посадовці Міноборони розікрали кошти, призначені на будівництво казарм для військових.

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Теги: Олександр Коваль аудит Facebook розслідування тендер чиновник гроші депутат

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