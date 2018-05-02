Європейський суд не підтримав позов України щодо газопроводу OPAL

Суд відхилив клопотання Нафтогазу не розширювати доступ Газпрому до європейської ГТС

Загальний суд Європейського Союзу відхилив позов НАК «Нафтогаз України» проти Європейської комісії з вимогою скасувати рішення, яке дозволяє «Газпрому» збільшити використання потужностей газопроводу OPAL, яким газ надходить з «Північного потоку» на ринки Центральної Європи. Про це свідчить опубліковане в



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Суд відхилив клопотання Нафтогазу не розширювати доступ Газпрому до європейської ГТС

Загальний суд Європейського Союзу відхилив позов НАК «Нафтогаз України» проти Європейської комісії з вимогою скасувати рішення, яке дозволяє «Газпрому» збільшити використання потужностей газопроводу OPAL, яким газ надходить з «Північного потоку» на ринки Центральної Європи.

Про це свідчить опубліковане в базі документів ЄС розпорядження, передає Liga.net.

«Рішення Загального суду від 9 березня 2018 року – «Нафтогаз України» проти Єврокомісії, за клопотанням про анулювання рішення комісії від 28 жовтня 2016 року про перегляд умов звільнення трубопроводу OPAL від правил доступу третіх сторін і тарифного регулювання... Клопотання відхиляється як неприйнятне», - йдеться у документі.

У березні 2017 року «Нафтогаз» подав до Загального суду ЄС позов проти ЄК з вимогою скасувати рішення, що дозволяє «Газпрому» збільшити використання потужностей газопроводу OPAL і обсяги прокачування газу по Північному потоку.

«Нафтогаз» аргументував свій позов тим, що рішення було прийнято за межами повноважень комісії. У позові йшлося про те, що ухвалення даного рішення ЄК без консультацій з Україною порушує статтю 274 Угоди про асоціацію між Україною і ЄС, а також зобов'язання ЄС по Договору до Енергетичної хартії та Договору про заснування Енергетичного співтовариства.

За даними «Нафтогазу», рішення Єврокомісії про надання «Газпрому» додаткового доступу до 30% потужностей газопроводу OPAL (при вже наявних 50%), яке дозволяє об'єднати потужності газопроводу «Північний потік» з газотранспортною системою Центральної і Західної Європи в обхід України, призведе до фінансових втрат України як країни-транзитера в розмірі не менше 290-320 млн доларів на рік, а транзит скоротиться на 10-11 млрд кубометрів газу в рік.

У грудні 2016 року компанія PGNiG Supply&Trading і Польща звернулися до Загального суду з позовами про скасування рішення Єврокомісії від 28 жовтня 2016 року.

Пізніше «Нафтогаз» звернувся до суду з клопотанням про залучення до справи, яке ініціювала PGNiG ST, в якості третьої сторони.

Німецький газопровід OPAL, побудований в 2011 році, є сухопутним продовженням газопроводу «Північний потік-1», який постачає газ із Росії в країни ЄС. Загальна протяжність газопроводу становить 470 кілометрів, а потужність – 36,5 мільярда кубометрів газу в рік.