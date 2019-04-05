Європейський суд з прав людини направив РФ звернення 380 родичів жертв MH17



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Заявники скаржаться на відсутність взаємодії з боку Росії з міжнародним розслідуванням авіакатастрофи

Родичі загиблих пасажирів літаку рейсу MH17 стверджують, що РФ не спромоглася виконати своє зобов'язання провести ефективне розслідування

Європейський суд з прав людини звертається до уряду Російської Федерації з проханням надати пояснення щодо збиття літака «Малайзійських авіаліній» Boeing 777 (рейс MH17) у липні 2014 року у небі над Донецькою областю.

Про це йдеться в повідомленні ЄСПЛ, поширеному прес-службою Ради Європи.

Зокрема, Європейський суд з прав людини 3 квітня вирішив повідомити уряд Росії про дві заяви від родичів пасажирів збитого літака та попросив російську владу «надати її зауваження».

Заявниками є 380 осіб з Австралії, Бельгії, Канади, Німеччини, Гонконгу, Індонезії, Ізраїля, Малайзії, Нідерландів, Нової Зеландії, Філіппін, Великої Британії, США та В'єтнаму. Одна скарга від родичів загиблих у катастрофі була подана до ЄСПЛ 6 травня 2016 року, а інша - 23 листопада 2018 року.

Родичі загиблих пасажирів літаку рейсу MH17 стверджують, що РФ, яка прямо чи опосередковано відповідальна за знищення літака, не спромоглася виконати своє зобов'язання провести ефективне розслідування та взаємодіяти з слідчими з інших країн.

Також вони скаржаться на відсутність взаємодії з боку Росії з міжнародним розслідуванням відповідно до статті 3 Європейської конвенції про захист прав людини (заборона на нелюдське поводження або таке, що принижує гідність) Крім того, позивачі скаржаться відповідно до статті 6 (право на справедливий суд), статті 8 (право на повагу до приватного та сімейного життя) та статті 13 (захист на ефективний правовий захист).

Водночас у повідомленні ЄСПЛ сказано, що Росія неодноразово заперечувала будь-яку участь у катастрофі літака.

Раніше стало відомо, що розгляд справи МН17в ЄСПЛ може тривати до семи років.

Як відомо, рідні 55 загиблих у авіакатастрофі рейсу МН17, що сталася у 2014 році на сході України, позиваються до Європейського суду з прав людини проти Росії, звинувачуючи Москву у порушенні їхніх прав та в саботажі слідства.

Раніше у Гаазі представники Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України підписали міжурядовий меморандум про фінансування судового переслідування винних у катастрофі Boeing рейсу МН17.

Зазначимо, що 6 грудня 2018 року українські депутати продовжили дію угоди щодо розслідування збитого росіянами МН17.

Міністр оборони Нідерландів Анк Бейлевелд заявила, що розвідка Росії намагалася вкрасти документи про розслідування авіакатастрофи MH17.

Як повідомлялося, Boeing-777 «Малайзійських авіаліній». що виконував рейс MH17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над Донбасом у липні 2014 року. На борту лайнера було 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули. У вересні 2016 року Спільна слідча група (JIT) оголосила, що на підставі неспростовних доказів встановлено: літак був збитий ракетою зенітно-ракетного комплексу Бук 9M38, запущеною із контрольованої проросійськими бойовиками території на сході України. Крім того, 24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що Бук, із якого збито літак, належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, що дислокується у Курську.

Джерело: УНІАН