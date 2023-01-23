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Євросоюз займеться ситуацією у Нагірному Карабаху: створено громадянську місію

Ірина Глотова
glavcom.ua
Євросоюз займеться ситуацією у Нагірному Карабаху: створено громадянську місію
Євросоюз створить місію у Вірменії
фото:www.rbc.ru

ЄС створив громадянську місію у Вірменії задля врегулювання ситуації в Нагірному Карабаху

ЄС погодив створення громадянської місії у Вірменії, метою якої є сприяння врегулюванню ситуації у Нагірному Карабаху. Про це йдеться у заяві Ради ЄС.

«Рада ЄС [на рівні міністрів закордонних справ] погодила сьогодні створення громадянської місії ЄС у Вірменії (EUMA). Її завданням стане підвищення довіри у прикордонних районах Вірменії та створення умов, які б сприяли нормалізації відносин між Вірменією та Азербайджаном», – сказано в повідомленні.

Глава євродипломатії Жозеп Боррель зазначив, що заснування місії у Вірменії відкриває новий етап у діяльності ЄС на Південному Кавказі. Згідно із заявою, вона проводитиме постійне патрулювання та доповідатиме Брюсселю про ситуацію. Крім того, EUMA сприятиме посередницьким зусиллям голови Євроради Шарля Мішеля. Мандат місії розрахований на два роки, найближчим часом призначать її голову.

На початку січня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян закликав направити міжнародну місію зі збирання фактів у Лачинський коридор та Нагірний Карабах. Він наголосив, що вірменська сторона чекає більш предметних кроків від міжнародної спільноти. За його словами, блокування коридору, що триває, вимагає постійних зусиль у цьому напрямку. Раніше Вірменія відмовилася проводити спільні військові навчання з росіянами.

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Теги: міністр Вірменія Нагірний Карабах Нікол Пашинян

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