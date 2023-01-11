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Скандал із військовими навчаннями. ОДКБ відреагувала на демарш Вірменії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Скандал із військовими навчаннями. ОДКБ відреагувала на демарш Вірменії
фото ілюстративне

ОДКБ не знає про рішення Вірменії скасувати навчання

Єреван офіційно не повідомляв секретаріату Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) про відмову проводити військові навчання у Вірменії. Про це повідомили в ОДКБ, передає «Європейська правда».

Організація заявила, що Вірменія раніше погодилась із необхідністю проведення навчань з миротворчими силами ОДКБ «Незламне братерство-2023» на своїй території, і що наразі офіційно повідомлень від вірменської сторони про скасування цих навчань секретаріат ОДКБ не отримував.

Водночас в ОДКБ заявили, що розуміють ситуацію у Вірменії.

«Ми з розумінням ставимося до ситуації, що склалася сьогодні в Республіці Вірменія, яка не може дозволити в поточному році повноцінно провести заплановані миротворчі навчання ОДКБ. У секретаріаті та об'єднаному штабі ОДКБ докладають максимум зусиль, щоб затверджені статутними органами організації плани бойової підготовки військ (Колективних сил) виконувалися в повному обсязі з метою підвищення їхньої готовності в інтересах забезпечення безпеки держав – членів ОДКБ», – зазначили в секретаріаті.

Як повідомлялося, Вірменія відмовилася проводити спільні військові навчання з росіянами.

Нагадаємо, в листопаді прем’єр Вірменії влаштував демарш на саміті ОДКБ.

Читайте також: Демарш Вірменії. Росія втратила чергового союзника?
Теги: війна росія Вірменія військові навчання

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