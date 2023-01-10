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Вірменія відмовилася проводити спільні військові навчання з росіянами

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Вірменія відмовилася проводити спільні військові навчання з росіянами
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян
фото: Karen Minasyan/AFP/Getty Images

«Принаймні цього року такі навчання у Вірменії не відбудуться»

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян вважає за недоцільне проведення навчань Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) на території країни. Про це він заявив у вівторок, 10 січня, пишуть ЗМІ.

Як зазначив глава вірменського уряду, міністр оборони країни поінформував Об'єднаний штаб ОДКБ про те, що в ситуації Єреван вважає недоцільним проведення навчань ОДКБ у Вірменії.

«Принаймні цього року такі навчання у Вірменії не пройдуть», – сказав Пашинян під час прес-конференції.

Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ, Ташкентський договір) — військово-політична міжнародна організація, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан.

 Відповідно до офіційних російських документів, створена 15 травня 1992 організація «розглядається як головний міждержавний інструмент, покликаний протистояти регіональним викликам і загрозам військово-політичного і військово-стратегічного характеру, включаючи боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин».

Як відомо, у листопаді 2022 року Пашинян відмовився підписувати підсумкову декларацію саміту ОДКБ, оскільки в документі не було оцінено дії Азербайджану у конфлікті в Нагірному Карабаху.

Нагадаємо, президент Вірменії визнав безпорадність російських військових у Карабасі. Він вважає, що «Миротворчий контингент Росії» у Нагірному Карабаху не виконує своїх функцій відповідно до заяви від 9 листопада 2020 року. Як зазначив Пашинян, через блокаду Азербайджаном Лачинського коридору у Нагірному Карабаху склалася напружена гуманітарна ситуація. За словами прем'єра, населенню не вистачає деяких товарів першої потреби, зокрема продовольства.

До слова, у листопаді прем'єр-міністр республіки Нікол Пашинян виступив із заявою про визнання спірної території частиною Азербайджану. «Міжнародне співтовариство, зокрема Вірменія, визнають Нагірний Карабах частиною Азербайджану», – заявив прем'єр-міністр республіки Нікол Пашинян.

Влітку Росія передала Азербайджану контроль над Лачинським коридором.

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Теги: війна Азербайджан Вірменія ОДКБ

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