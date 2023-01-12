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Путін проти Пашиняна. Росія висунула Вірменії нові претензії

Олександра Садова
glavcom.ua
Путін проти Пашиняна. Росія висунула Вірменії нові претензії
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян та президент Росії Володимир Путін
фото з відкритих джерел

Відносини між Москвою та Єреваном загострилися протягом останнього місяця

Росія звинуватила Вірменію в зриві мирних переговорів з Азербайджаном. Про це у четвер, 12 січня, заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова.

Захарова сказала, що рішення Вірменії скасувати зустріч у Москві, заплановану на грудень минулого року, «завадило переговорам щодо мирної угоди».

«Саме вірменське керівництво в останній момент скасувало приїзд міністра закордонних справ Вірменії Мірзояна. Це завадило обговорити не лише мирний договір, а й інші важливі питання вірмено-азербайджанської нормалізації, включаючи ситуацію навколо Лачинського коридору», – заявила речниця МЗС РФ.

Також Захарова додала, що пропозиція Росії надати майданчик для вірмено-азербайджанських переговорів щодо мирного договору досі залишається чинною.

«Якщо вірменські партнери справді зацікавлені у вирішенні зазначених проблем у руслі комплексної реалізації тристоронніх домовленостей на найвищому рівні, то замість того, щоб займатися схоластикою, необхідно продовжити спільну роботу», – прокоментувала вона.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що вважає недоцільним проведення навчань Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) на території країни. 

Згодом в ОДКБ прокоментували, що Єреван офіційно не повідомляв секретаріату Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) про відмову проводити військові навчання у Вірменії. 

Організація заявила, що Вірменія раніше погодилась із необхідністю проведення навчань з миротворчими силами ОДКБ «Незламне братерство-2023» на своїй території, і що наразі офіційно повідомлень від вірменської сторони про скасування цих навчань секретаріат ОДКБ не отримував.

Крім того, президент Вірменії визнав безпорадність російських військових у Карабасі. «Миротворчий контингент Росії» у Нагірному Карабаху не виконує своїх функцій відповідно до заяви від 9 листопада 2020 року, вважає прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. 

Як зазначив Пашинян, через блокаду Азербайджаном Лачинського коридору у Нагірному Карабаху склалася напружена гуманітарна ситуація. За словами прем'єра, населенню не вистачає деяких товарів першої потреби, зокрема продовольства.

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Теги: росія Азербайджан Вірменія Нагірний Карабах Нікол Пашинян

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