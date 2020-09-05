Глава Мінфіну повідомив, скільки грошей залишилося в коронавірусному фонді



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністр фінансів Сергій Марченко: коронавірусний фонд – це дуже гнучкий механізм

Якщо не вистачить грошей в коронавірусному фонді, ми перерозподілимо з інших програм, запевнив Марченко

Станом на 4 вересня з фонду боротьби з Covid-19 витрачено 19 млрд грн, це 30% від загального об'єму фонду, який складає 66 млрд грн.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

«Коронавірусний фонд – це дуже гнучкий механізм. На сьогоднішній момент де-факто використано 30% коштів, передбачених у коронавірусному фонді. З 66 млрд використано всього лише 19 млрд», – сказав Марченко.

Він пояснив, що Мінфін розмістив кошти за різними напрямками, і якщо деякі напрямки будуть неефективно використані, міністерство зможе перерозподілити кошти на ті напрямки, які будуть потребувати більшої уваги, в тому числі, держави.

Міністр також зазначив, що Україна забезпечена необхідними ресурсами, але навіть якщо грошей не вистачить, вони будуть перерозподілені з інших програм.

«Якщо не вистачить грошей в коронавірусному фонді, ми перерозподілимо з інших програм, ми знайдемо ресурс за рахунок дохідної частини бюджету, оскільки дохідна частина бюджету зараз перевиконується», – запевнив Марченко.

До слова, Міненерго просить повернути з коронавірусного фонду 140 мільйонів на розвиток уранової шахти .

Раніше Міністерство фінансів поінформувало, що станом на 1 вересня з Фонду боротьби з Covid-19 2020 року витратили 19,1 млрд грн із передбачених 66 млрд грн - це 29% від загальної суми.

До слова, 31 серпня т.в.о. міністра освіти та науки Сергій Шкарлет заявив, що з коронавірусного фонду не виділено жодної копійки на підготовку закладів освіти до початку навчального року.

Також міністр фінансів Сергій Марченко ще у середині липня в інтерв’ю «Радіо «Свобода» заявив, що коронавірусний фонд майже вичерпаний. За його словами, бюджетний Фонд боротьби з Covid-19, який становив 64,7 млрд грн, практично вичерпаний. «Ми вже практично підійшли до того часу, коли можна сказати, що фонд- Covid ми вичерпали», - сказав Марченко.

Міністр зазначив, що на Фонд соціального страхування пішло близько 9 млрд грн, крім того були виплати по частковому безробіттю, а також дітям фізичних осіб-підприємців, на придбання засобів індивідуального захисту, на зарплати медичним працівникам.

Джерело: Інтерфакс-Україна