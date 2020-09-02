Мінфін повідомив, скільки коштів використано з «коронавірусного» фонду



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На будівництво і ремонт доріг використано 7,2 млрд із 35 млрд грн, на сферу культури виділено 1 млрд грн, які поки не використані - мінфін

Станом на 1 вересня 2020 року з «коронавірусного» фонду використано 19,1 млрд грн із передбачених 66 млрд грн - міністерство

З Фонду боротьби з Covid-19 станом на 1 вересня 2020 року витратили 19,1 млрд грн із передбачених 66 млрд грн - це 29% від загальної суми. Про це йдеться на сайті міністерства.

Зазначається, що станом на 1 вересня на охорону здоров’я використано - 583 млн грн із 16,3 млрд грн виділених коштів, на соціальний захист - 8,8 млрд грн із 10,6 млрд грн, на забезпечення правопорядку - 2,4 млрд грн із 2,5 млрд грн.

«Міністерству освіти та науки України, а саме на повернення коштів за пробне ЗНО, спрямовано і використано 52,5 млн грн. На будівництво і ремонт доріг використано 7,2 млрд із 35 млрд грн, на сферу культури виділено 1 млрд грн, які поки не використані», - прозвітували у Мінфіні

Водночас на відновлення видатків, які були скорочені при створенні Фонду, виділили 524,2 млн грн, які також ще не використані.

«Мінфін буде й надалі регулярно публікувати на своєму сайті інформацію щодо бюджетних видатків на подолання Covid-19 для забезпечення громадського контролю за використанням цих коштів», - додав міністр.

Як повідомлялося, сьогодні, 2 вересня президент Зеленський заявив, що в коронавірусному фонді ще багато грошей

Нагадаємо, 1 вересня Мінфін повідомив скільки коштів з бюджетів різних рівнів пішло на боротьбу з Covid-19.

Слід нагадати, що заступник міністра фінансів України Роман Єрмоличев в інтерв’ю «Главкому» запевнив, що аудит коштів «коронавірусного фонду» проводиться регулярно. Він також зауважив, що цільове використання фінансових ресурсів знаходиться «під пильною увагою» Міжнародного валютного фонду, адже про це йдеться у Меморандумі про економічну та фінансову політику.

Також чиновник пояснив, чому половину грошей з «коронавірусного фонду» пішло на «велике будівництво» Зеленського.

До слова, у Мінфіні розказали, на що насправді пішли гроші з «коронавірусного» фонду.



