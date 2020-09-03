Міненерго просить повернути з коронавірусного фонду 140 мільйонів на розвиток уранової шахти документ



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Витратити кошти у міністерстві збираються на будівництво Новокостянтинівської шахти

Міністерство хоче, щоб скорочені бюджетні видатки були компенсовані за рахунок Фонду боротьби з Covid-19

Міністерство енергетики звернувся до Кабінету міністрів України із проханням повернути 140 млн грн з Фонду боротьби з Covid-19 на відновлення реалізації інвестиційного проекту Новокостянтинівська шахта. Розвиток виробничих потужностей, що на Кіровоградщині.

Про це йдеться у листі Міністерства енергетики до уряду, пише StateWatch.

У своєму запиті Міністерство енергетики вказує на те, що під час створення Фонду боротьби з Covid-19 були скорочені видатки за бюджетною програмою підтримки будівництва Новокостянтинівської шахти. Тепер міністерство хоче, щоб скорочені бюджетні видатки були компенсовані за рахунок того ж Фонду боротьби з Covid-19.

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Витратити кошти у міністерстві збираються на будівництво Новокостянтинівської шахти державного підприємства Східний гірничо-збагачувальний комбінат, яке триває з 2010 року.

140 мільйонів гривень з державного бюджету у відомстві планують витратити на наступне: 5 мільйонів на виконання проектно-вишукувальних робіт; 8 мільйонів на виконання гірничо-капітальних робіт; 58 мільйонів на придбання підземного гірничо-прохідницького та транспортного обладнання; 13,2 мільйонів на виконання робіт з будівництва транспортно-складського комплексу; 13 мільйонів на будівництво загальномайданчикових споруд, а також 42,8 мільйони на виконання робіт зі збільшення під’ємних можливостей ствола.

У Міненерго наголошують, реалізація інвестиційного проекту дозволить збільшити видобуток уранової руди до 500 тис тонн на рік та до 700 тонн у 2023 році виробництво уранового оксидного концентрату; створити близько 200 робочих місць та забезпечити надходження до державного і місцевого бюджетів 8,5 млрд грн.

Також Верховний суд попросив виділити з Covid-фонду мільйон гривень.

Напередодні Мінфін повідомив, скільки коштів використано з «коронавірусного» фонду.

2 вересня президент Зеленський заявив, що в коронавірусному фонді ще багато грошей

Слід нагадати, що заступник міністра фінансів України Роман Єрмоличев в інтерв’ю «Главкому» запевнив, що аудит коштів «коронавірусного фонду» проводиться регулярно. Він також зауважив, що цільове використання фінансових ресурсів знаходиться «під пильною увагою» Міжнародного валютного фонду, адже про це йдеться у Меморандумі про економічну та фінансову політику.

Також чиновник пояснив, чому половину грошей з «коронавірусного фонду» пішло на «велике будівництво» Зеленського.