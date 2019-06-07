Євросоюз може підтримати нову відстрочку Brexit



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В ЄС негативно ставляться до можливості надати нову відстрочку

Євросоюз може підтримати надання Лондону нового крайнього терміну виходу Британії з складу ЄС у тому випадку, якщо британська влада не зможе затвердити його умови до чинної дати Brexit - 31 жовтня.

Про це повідомляє газета The Times з посиланням на високопоставлене джерело.

Відзначається, що щонайменше 25 країн-членів Євросоюзу згодні надати Великобританії відстрочку на більш тривалий термін.

Ми не хочемо цього, однак збираємося надати їм нову відстрочку. Зрештою, ніхто не хоче, щоб його вважали тим, хто висмикує вилку, - наводить видання слова співрозмовника.

Джерело в Євросоюзі пояснило, що більшість урядів країн ЄС розраховують на вихід Великобританії з ЄС до червня 2020 року, так як до 2021 року Євросоюз повинен остаточно прийняти семирічний план бюджетних витрат.