Євросоюз відреагував на запуск залізничного сполучення РФ з окупованим Кримом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Путін проїхався на потязі по так званому Кримському мосту Фото: ТАСС

ЄС вбачає у відкритті залізничного сполучення з окупованим Кримом порушення територіальної цілісності України

Євросоюз назвав проголошене Росією завершення будівництва Керченського мосту ще одним порушенням територіальної цілісності та суверенітету України.

Про це йдеться у заяві речника ЄС, яка оприлюднена на сайті Європейської служби зовнішньої діяльності.

«Російська Федерація завершила будівництво залізничної частини Керченського мосту та відкриває залізничне сполучення з Кримським півостровом без згоди України. Це є ще одним порушенням Росією суверенітету та територіальної цілісності України. Залізничне сполучення є ще одним кроком до силової інтеграції незаконно анексованого півострова з Росією, який спрямований на подальшу ізоляцію Криму від України, частиною якої є цей півострів», - йдеться у документі.

Заява нагадує, що Керченський міст обмежує прохід судів Керченською протокою в українські порти Азовського моря. Європейський Союз очікує, що Росія забезпечить безперешкодний та вільний прохід через Керченську протоку, відповідно до міжнародного законодавства.