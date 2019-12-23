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    Думки вголос

    У Росії визнали, що Україна перемогла у газовій війні

    • Сергій Лещенко

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    У Росії визнали, що Україна перемогла у газовій війні

    «З точки зору Москви, нинішня угода, м'яко кажучи, неідеальна, але укласти її все ж довелося»

    Мовою оригіналу

    Все выходные сторонники Петра Порошенко разгоняли «зраду» по поводу договоренностей в газовой сфере, достигнутых между Украиной, Россией и Евросоюзом.

    При этом в самой России наблюдается странная картина. Историю соглашения с Украиной комментируют сухо, без пространных размышлений и политических заявлений.

    Практически единственный сайт, который опубликовал статью с оценкой ситуации, стала Лента.Ру: https://lenta.ru/articles/2019/12/21/peace/ Они вынуждены признать, что Украина победила в газовой войне:

    «…Основные положения позволяют говорить, что Киев может праздновать победу.

    Главное — транзит по украинскому маршруту сохранен на годы вперед, а объем поставок будет не символическим, а реальным и гарантированным. В 2020 году объем прокачки составит не менее 65 миллиардов кубометров, а в следующие четыре года — 40 миллиардов. Это меньше, чем Россия прокачивает сейчас (около 90 миллиардов кубометров за 2019 год), но гораздо больше, чем предлагали в Москве еще недавно — 10-15 миллиардов кубометров. Если Россия снизит объем поставок через украинскую газотранспортную систему, то все равно заплатит по тарифу.

    Второй победой — возможно, даже более громкой — стало согласие России заплатить штраф в размере 2,9 миллиарда долларов с учетом пени, который назначен решением Стокгольмского арбитража. Ранее в Москве на всех уровнях заявляли о «нулевом варианте» как о главном условии транзитного соглашения.
    (…)
    С точки зрения Москвы, нынешнее соглашение, мягко говоря, неидеально, но пойти на него пришлось из-за многочисленных проблем».

    Джерело: блог Сергія Лещенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія газ Нафтогаз України Газпром транзит
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