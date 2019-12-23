Україна домовилася про обмін ув’язненими до Нового року



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Зустріч полонених заручників у Борисполі 27 грудня 2017 року

Обмін пройде в форматі «всі встановлені на всіх встановлених»

Україна домовилася на відеоконференції мінської Тристоронньої контактної групи, що обмін полоненими відбудеться до Нового року. Про це повідомила прессекретарки Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

«Під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи досягнуто домовленості щодо взаємного звільнення утримуваних осіб до кінця року, як це і передбачено підсумками саміту лідерів країн Нормандської четвірки в Парижі», - написала вона.

Конкретні цифри і дати поки не називаються.

Раніше повідомлялось, що обмін полоненими між Києвом і так званими «ЛДНР» затримується через відмову частини полонених повертатися в окуповані райони Донецької і Луганської області. Близько 40 осіб, яких Україна готується передати бойовикам «ЛДНР», з різних причин попросили виключити їх з обмінних списків.

До цього, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко підтвердив, що учасники ТКГ 18 грудня не досягли прогресу у питанні обміну полоненими між Києвом і «Л/ДНР».