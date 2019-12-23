Із ростовського СІЗО у невідомому напрямку етапують десятьох кримських татар



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Десятьох незаконно засуджених кримських татар етапують із ростовського СІЗО-1 у невідомому напрямку.

Про це в Facebook повідомляє громадська організація Кримська солідарність з посиланням на активістів, які намагалися віддати передачу в СІЗО.

«На жаль, нам не вдалося віддати передачу. Нам сказали в СІЗО, що деякі вже знаходяться на етапі, а деякі - готуються до етапування», - прокоментував активіст Куламет Ібраїмов.

За його словами, Вадима Сірука, Інвера Бекірова, Арсена Джеппарова готують до етапу вже сьогодні, а Теймура і Узеїра Абдуллаєвих, Емір-Усеїна Куку, Мусліма Алієва, Рефата Алімова, Енвера Сейтосманова, Нарімана Мемедемінова відправили по етапу наприкінці минулого тижня. Кого і куди - не повідомляють.

Цю новину підтверджує мати братів Абдуллаєвих Діляра Абдуллаєва, яка відзначила, що з 21 грудня її сини числяться в ростовському СІЗО як такі, що вибули по етапу. При цьому напрямок етапування не уточнюється.

За словами адвоката Айдера Азаматова, йому вдалося з'ясувати після відвідування в ростовському СІЗО свого підзахисного Арсена Джеппарова, що його етапують в СІЗО Новочеркаська.