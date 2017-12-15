Євросоюз вводить нові правила захисту персональних даних

Нові правила стосуються всіх країн ЄС

Європейська комісія представила нові правила захисту персональних даних, які почнуть діяти по всьому Євросоюзу з 25 травня. Про це розповіла на прес-конференції в Брюселі єврокомісар з питань юстиції Віра Юрова. [READ_MORE] «У сьогоднішньому світі те, як ми ставимось до наших даних, буде в значній мірі визначати наше економічне майбутнє



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Нові правила стосуються всіх країн ЄС

Європейська комісія представила нові правила захисту персональних даних, які почнуть діяти по всьому Євросоюзу з 25 травня. Про це розповіла на прес-конференції в Брюселі єврокомісар з питань юстиції Віра Юрова.

«У сьогоднішньому світі те, як ми ставимось до наших даних, буде в значній мірі визначати наше економічне майбутнє і особисту безпеку. Ми потребуємо сучасних правилах, щоб протистояти новим ризикам», - заявила єврокомісар.

За інформацією видання, нові правила стосуються всіх країн Європейського союзу, їх повинні дотримуватись усі підприємства, які надають послуги в ЄС.

Також нововведення посилюють права громадян та збільшують захист даних. Державам-членам Євросоюзу треба буде адаптувати до цих правил національні законодавства.

Джерело: Інтерфакс-Україна