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    Євросоюз вводить нові правила захисту персональних даних

    Нові правила стосуються всіх країн ЄС
    Європейська комісія представила нові правила захисту персональних даних, які почнуть діяти по всьому Євросоюзу з 25 травня. Про це розповіла на прес-конференції в Брюселі єврокомісар з питань юстиції Віра Юрова. [READ_MORE] «У сьогоднішньому світі те, як ми ставимось до наших даних, буде в значній мірі визначати наше економічне майбутнє
    • Сьогодні, 17:51
    • Розсилка

    Нові правила стосуються всіх країн ЄС

    Європейська комісія представила нові правила захисту персональних даних, які почнуть діяти по всьому Євросоюзу з 25 травня. Про це розповіла на прес-конференції в Брюселі єврокомісар з питань юстиції Віра Юрова.

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    «У сьогоднішньому світі те, як ми ставимось до наших даних, буде в значній мірі визначати наше економічне майбутнє і особисту безпеку. Ми потребуємо сучасних правилах, щоб протистояти новим ризикам», - заявила єврокомісар.

    За інформацією видання, нові правила стосуються всіх країн Європейського союзу, їх повинні дотримуватись усі підприємства, які надають послуги в ЄС.

    Також нововведення посилюють права громадян та збільшують захист даних. Державам-членам Євросоюзу треба буде адаптувати до цих правил національні законодавства. 

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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    ЄС Єврокомісія соціум права громадян
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