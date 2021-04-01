Євросоюз засудив призов до армії РФ в окупованому Криму

Росія розпочала чергову кампанію в окупованому Криму для призову жителів півострова у збройні сили

ЄС нагадав про невизнання анексії Криму

У Євросоюзі назвали порушенням міжнародного права оголошений Росією призов до збройних сил у окупованому Криму.

Відповідну заяву оприлюднив офіційний представник ЄС.

У Євросоюзі зазначили, що Росія розпочала чергову кампанію в окупованому Криму для призову жителів півострова у збройні сили.

«Це ще одне порушення міжнародного гуманітарного права. Російська Федерація пов'язана міжнародним правом і зобов'язана забезпечувати захист прав людини на півострові», – заявили в ЄС.

Там нагадали про невизнання анексії Криму.

«Європейський Союз закликає Росію припинити всі порушення міжнародного права на Кримському півострові. Європейський Союз непохитно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів», – йдеться у заяві.

Зазначимо, сьогодні російська армія почала масштабні навчання в окупованому Криму.

Також українська розвідка повідомила, що країна-агресорка Росія завершує підготовку комплексу заходів для провокації українських військових на відповідь на ворожі дії вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Росія може почати наступ вглиб території України.