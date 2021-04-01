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    Євросоюз засудив призов до армії РФ в окупованому Криму

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    Росія розпочала чергову кампанію в окупованому Криму&nbsp;для призову жителів півострова у збройні сили - Євросоюз засудив призов до армії РФ в окупованому Криму

    Росія розпочала чергову кампанію в окупованому Криму для призову жителів півострова у збройні сили

    ЄС нагадав про невизнання анексії Криму

    У Євросоюзі назвали порушенням міжнародного права оголошений Росією призов до збройних сил у окупованому Криму.

    Відповідну заяву оприлюднив офіційний представник ЄС.

    У Євросоюзі зазначили, що Росія розпочала чергову кампанію в окупованому Криму для призову жителів півострова у збройні сили.

    «Це ще одне порушення міжнародного гуманітарного права. Російська Федерація пов'язана міжнародним правом і зобов'язана забезпечувати захист прав людини на півострові», – заявили в ЄС.

    Там нагадали про невизнання анексії Криму.

    «Європейський Союз закликає Росію припинити всі порушення міжнародного права на Кримському півострові. Європейський Союз непохитно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів», – йдеться у заяві.

    Зазначимо, сьогодні російська армія почала масштабні навчання в окупованому Криму.

    Також українська розвідка повідомила, що країна-агресорка Росія завершує підготовку комплексу заходів для провокації українських військових на відповідь на ворожі дії вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Росія може почати наступ вглиб території України.

    Теги: ЄС Крим Росія армія призов до армії права людини
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