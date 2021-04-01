Розвідка: Росія готова до захоплення нових територій України

У Міноборони побачили, що РФ налаштована дуже войовничо

Кремль готує провокації та «миротворчі» заходи на захист «російських громадян» в Україні

Країна-агресорка Росія завершує підготовку комплексу заходів для провокації українських військових на відповідь на ворожі дії вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Росія може почати наступ вглиб території України. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

За даними розвідки, Росія хоче розширити військову присутність на території так званих «ДНР» та «ЛНР» шляхом введення своїх регулярних військових підрозділів, мотивуючи це необхідністю захисту російських громадян в ОРДЛО.

«Крім того, не виключається спроба просування російських окупаційних військ углиб території України», – заявили в розвідці.

Крім того, Москва доручила російським дипломатичним представництвам у світі та ЗМІ приготуватися до «висвітлення та роз’яснення» світовій спільноті інформації про нібито агресивні дії України та «миротворчі» заходи Росії у відповідь на це.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. Сьогодні російська армія почала масштабні навчання в окупованому Криму. Також навчання відбуватимуться у Волгоградській та Ростовській областях.

Крім того, за інформацією Хомчака, Росія заводить свої війська на територію Білорусі під приводом різних навчань.

На нарощення військової присутності Росії поблизу українських кордонів відреагували у США. Вашингтон стурбований такими діями російської армії.

У Кремлі ж заявили, що стягування російських військ до кордону з Україною «не має нікого турбувати». Мовляв, це така відповідь НАТО.