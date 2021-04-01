Російська армія почала масштабні навчання в окупованому Криму

Росія називає навчання «контрольною перевіркою військ» Південного військового округу

Міноборони Росії почало «контрольну перевірку військ» Південного військового округу, який, зокрема, націлений для дій проти України спільно із підрозділами Західного військового округу.

У перевірці беруть участь всі з’єднання та військової частини всіх родів військ округу. Загалом буде проведено понад 50 двосторонніх навчань, включно із полковим рівнем, пише Defense Express.

Підкреслюється, що «створена умовна обстановка, що дозволяє відпрацювати військами і силами військового округу цілий спектр навчально-бойових завдань з оборони російського Причорномор'я, включно з Кримом».

Відповідно до заяв міноборони РФ, перше, що відпрацьовують російські підрозділи, - це швидка передислокація на значну відстань від місць постійної дислокації.

Для виконання цих задач залучаються інженерні підрозділи з понтонною технікою, механізованими міст ТММ-500, машинами розгородження ИМР-3М та шляхопрокладачі БАТ-М. Окрім того, буде відпрацьований комплекс з маскування підрозділів на марші.

В окупованому Криму, у Волгоградській та Ростовській областях пройдуть 10 двосторонніх ротних навчань до яких залучають понад 150 вертольотів армійської авіації. Зокрема, лише на кримському полігоні Опук - 40 військово-транспортних Ми-8АМТШ, які будуть взаємодіяти з ударними Ми-28Н, Ка-52 та Ми-35.

Водночас флагман ЧФ РФ ракетний крейсер «Москва», на якому торік завершився капітальний ремонт, провів тренування з відбиття нападу БПЛА.

Відбиття атаки безпілотної авіації відпрацювали й у Ставропольському краї підрозділи 49 загальновійськової армії. Для цього були використані комплекси РЕБ «Борисоглебск-2» та «Житель», які на постійній основі помічаються на Донбасі. У цьому ж регіоні пройшли навчання танкових підрозділів, які відпрацьовували нічний бій.

Також на Кубані пройшли нічні навчання із нанесення ударів оперативно-тактичними комплексами «Искандер», які отримували координати цілей від БПЛА. Скоріш за все, для цих задач був використаний розвідувально-ударний дрон «Орион», який зараз проходить випробування в окупованому Криму.

Враховуючи те, що до активної фази навчань російська армія перейшла лише днями, то подібні епізоди навчань будуть тривати впродовж найближчих тижнів.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних Сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія збільшує чисельність своїх військ на кордоні з Україною.

Крім того, за інформацією Хомчака, Росія заводить свої війська на територію Білорусі під приводом різних навчань.